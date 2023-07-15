不畏日月潭豔陽酷熱 南投水商2國手備戰法國世青划船錦標賽

南投縣水里商工划船隊員鍾旻軒（右）及白子韋（左）2人，將代表台灣參加在法國登場的世青划船錦標賽，教練彭瑋欣（中）為其加油、打氣。（記者謝介裕攝）

〔記者謝介裕／南投報導〕「拼了…」，近來艷陽高照下的日月潭，常可見南投縣水里商工划船隊員鍾旻軒及白子韋2人，不畏高溫、汗流浹背地練習划船的身影，連暑假期間也未休息，照樣在教練彭瑋欣指導帶領下，按表操課，就是希望8月初在法國舉辦的世青運動會雙人單漿比賽項目中，能有好的成績表現，為自己、學校及台灣爭光。

以推展划船運動為主的國立水里商工（簡稱水商），目前划船隊成員共有28人，今年4月在全中運雙人單漿、4人單漿、8人單漿等3個項目中，除了囊括3面金牌外，鍾旻軒及白子韋2人更入選國家代表隊，將於8月初前往法國參加世界盃青少年划船錦標賽之雙人單漿項目比賽，同時也是水里商工划船隊成立20多年來，首度取得該項目國手的資格，對校方及隊員而言，均具有非常重要的意義。

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因此，鍾旻軒及白子韋2人在全中運完成奪冠目標後，便開始在日月潭的月牙灣水上訓練中心進行集訓，連暑假期間也不例外，那怕最近天氣動輒攝氏30度以上高溫，2人仍秉持「吃苦當作吃補」精神，從早上起床後便開始練習，除了水面上各種划船技巧培訓外，連體能、肌耐力等各種訓練，也都按部就班操練，就是希望自己臨場時能有更好的表現。

尤其，鍾旻軒是高二的搭擋白子韋的學長，今年已是高三應屆畢業生，對自我的要求也更加嚴格，盼能在雙人單漿項目中能奪牌，為學校、台灣爭光之餘，也讓自己的高中生涯能留下美好的句點及回憶。

南投縣水里商工划船隊員鍾旻軒（前）及白子韋（後）2人，在日月潭操練雙人單漿情形。（記者謝介裕攝）

南投縣水里商工划船隊員鍾旻軒（前）及白子韋（後）2人，在日月潭操練雙人單漿情形。（記者謝介裕攝）

南投縣水里商工划船隊員鍾旻軒（前）及白子韋（後）2人，在日月潭操練雙人單漿情形。（記者謝介裕攝）

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