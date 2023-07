張育成。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪我國好手張育成,今天作客小熊的比賽敲出個人本季第4轟,幫助紅襪以8:3擊敗小熊,然而張育成在擊出全壘打,小白球飛到左外野看台後被小熊球迷丟回場內,引起國內許多球迷不解。

從影片能看到,該小熊球迷接住張育成的全壘打球後,先是與身旁朋友歡呼,隨後示意他人退開,並做出誇張投球姿勢,將球硬是丟回場內。

請繼續往下閱讀...

有許多球迷詢問,為何該球迷要把張育成的全壘打球丟回場內?對此,張育成的老婆在賽後也透過Instagram向球迷解釋,「很多人問,為什麼要把育成全壘打球丟回來,只要客隊在小熊隊球場打全壘打,他們的球迷都會丟回來呦,感覺是一種球迷文化了。今天紅襪煙火秀,小熊球迷們已經丟回來很多顆了!」示意球迷別擔心,也無需做過多解讀。

'Cause all of me

Loves all of Yu. pic.twitter.com/eb1uzUo1p8