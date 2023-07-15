MLB》尷尬...守護者塞揚王牌還沒上交易桌 就因手臂不適照MRI

畢伯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕守護者塞揚投手畢伯（Shane Bieber）是球隊在季中可能變賣的資產，但今天卻傳出壞消息，畢伯的右前臂出問題，因此進行核磁共振檢查。

守護者教頭法蘭柯納（Terry Francona）指出，畢伯的手大概在上個月開始有一點應激性反應，但球團認為畢伯的狀況正在往好的方向前進。當時讓他在6月的幾場先發控制在80顆球左右，而最近2場先發，畢伯對於自己恢復的狀況感到不盡理想。

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6月23日畢伯先發對陣釀酒人，當時他5局用了大概75球，但守護者就已經開始有牛棚在熱身，下一局他失掉3分然後沒有拿到任何一個出局數。接下來過去兩場先發的狀況也都相似，畢伯的投球數拉到大概90球，不過只要他投得越多就越容易被打，近2場畢伯都投超過90球，但也都失掉4分。

官網指出，目前畢伯的狀況對於守護者來說有兩大問題，一是現在這樣的情況對畢伯的交易價值的意義是什麼？二是這對於守護者的輪值代表的是什麼？

由於現在守護者兩位先發奎安特里（Cal Quantrill）與麥肯吉（Triston McKenzie）都在傷病名單，菜鳥艾倫（Logan Allen）預計會填上美國時間下禮拜二的先發空缺，但現在畢伯確定會缺席禮拜一的先發，那守護者得要找由誰來填上這個空缺。

守護者隨隊記者貝爾（Mandy Bell）提到，若只是短期問題，那守護者有機會直接使用牛棚日來解決該場比賽的輪值問題，而菜鳥蓋迪斯（Hunter Gaddis）也有可能成為選擇，但他在5月22日對白襪的比賽後，包含大聯盟與3A都不曾投超過4局，而普萊薩（Zach Plesac）在今天才剛投完一場先發，他也無法在未能獲得完整休息後就再度登板。

目前守護者也只能等待畢伯的檢查結果出爐，若傷勢太過嚴重的話，想要拍賣是幾乎不可能的事情，而且球隊除了畢伯以外，也很少有人能夠吃下夠多的局數。法蘭柯納表示，他們還是會持續讓年輕的球員上場，球隊牛棚做得很棒，但如果畢伯錯失先發場次球隊將會變得更有挑戰性，不是代表沒辦法贏，而是代表能犯錯的餘裕更少了。

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