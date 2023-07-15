田徑亞錦賽》再戰200M！楊俊瀚、陳玟溥勇闖今晚準決賽

楊俊瀚。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今日在2023年亞洲田徑錦標賽男子200公尺預賽，以20秒87分組第2，晉級今晚7點05分的準決賽。

楊俊瀚昨一天兩趟，在100公尺準決賽跑出10秒33晉級決賽，但決賽卻起跑就落後所有人。其實，楊俊瀚本屆已比完400公尺接力、100公尺，共計全力衝刺5趟，使得身體略有疲憊，但昨晚努力進行身體恢復，於今日再戰200公尺預賽。

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200公尺預賽共38人參賽、分成5組，取每組前4名及擇優晉級4名參加準決賽。楊俊瀚在預賽第3組和2019年亞錦賽金牌中國名將謝震業同組，楊俊瀚20秒87完賽，謝震業飆出預賽最快20秒57，楊俊瀚則排在所有選手中第4名，依舊展現出競爭力。

楊俊瀚準決賽被分在第3組，屆時隔壁道是日本20歲快腿鵜澤飛羽，是兩人繼5月靜岡國際陸上競技大會再度較量，楊俊瀚當時決賽20秒33摘銅、鵜澤飛羽20秒10奪金，不過都因為超風速，成績未能列入本季最佳。

至於預賽第5組的陳玟溥，以21秒12分組第3晉級準決賽，晚間將和謝震業於準決賽第1組同場較勁，看能否挑戰打破自己生涯最佳20秒69紀錄。

女子全能七項方面，陳彩娟昨結束100公尺跨欄、跳高、鉛球及200公尺共拿3355分，今天早上在跳遠成績為5公尺65，以4099分暫居第4名。

陳玟溥。（田協提供）

陳玟溥。（田協提供）

楊俊瀚。（田協提供）

楊俊瀚。（田協提供）

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