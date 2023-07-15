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MLB》牛棚和守備不幫忙 大谷二刀流出擊雙安、5局7K責失4分吞敗

2023/07/15 12:49

大谷翔平對戰太空人先發5局飆7K失5分，其中4分為責失分，苦吞本季第5敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽落幕後今恢復例行賽，天使下半季首戰交由大谷翔平雙刀流打頭陣，但「投手大谷」出師不利，主場對戰太空人先發5局飆7K失5分，其中4分為責失分，太空人終場以7：5贏球，賞給天使6連敗，大谷也苦吞本季第5敗。「打者翔平」則是有單場雙安的好表現。

天使在明星賽前傷兵頻傳，勝率跌破5成掉到美聯西區第4。大谷本季賽前對太空人先發2場都吞敗、累計防禦率4.85，但他在明星賽不投球去修復右手中指指甲和水泡問題，下半季及時歸隊，力扛天使下半季首戰先發投手。

大谷翔平首局在2出局後連續被敲2支安打，所幸三振掉麥科密克（Chas McCormick）力保不失分，2局上投出三上三下。天使2局下靠著Michael Stefanic的適時安打和尼托（Zach Neto）一二壘有人的內野滾地球，單局取得2分領先。

大谷在4局上控球不穩，一上來就對塔克（Kyle Tucker）投出觸身球，隨後再投出2次保送，讓太空人攻佔滿壘，朱克斯（Corey Julks）在1人出局後從大谷手中敲出右外野安打追回1分，潘尼亞（Jeremy Pena）的內野滾地球也送回追平分。大谷第5局連續挨了柏格曼（Alex Bregman）和塔克的長打再度失分，球隊守備也不幫忙，太空人靠著倫吉佛（Luis Rengifo）的守備失誤進帳此役的第4分。

大谷翔平對戰太空人先發5局飆7K失5分，其中4分為責失分，苦吞本季第5敗。（美聯社）

首打席就敲安的大谷翔平，在5局下第2打席敲出左外野安打點燃攻勢，沃德（Taylor Ward）和莫尼亞克（Mickey Moniak）連續擊出安打，將大谷送回本壘得分，艾斯科巴（Eduardo Escobar）也補上一支帶有追平分的左外野安打，天使追到4：4平手。

但大谷翔平6局上再投出四壞球保送，天使教練團決定將他換下，但接替投球的韋伯（Jacob Webb）提油救火，單局狂失3分，其中1分就記在大谷身上，成為敗投候選人。沃德在7局下用陽春砲追分，本季第10轟出爐，不過依舊難挽頹勢，天使終場以5：7輸球。

大谷今天主投5局用94球，被敲5安失5分，其中4分為責失分，另有7次三振和4次保送，防禦率升至3.50，苦吞本季第5敗；打擊部分，5打數2安打，吞下1次三振，打擊率為3成03。

大谷翔平單場敲出雙安。（美聯社）

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