MLB》160KM火球被砲轟！ 藤浪晉太郎苦吞本季第8敗（影音）

藤浪晉太郎吞下本季第8敗。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕運動家今天在主場迎戰雙城隊,藤浪晉太郎雖然在8上登板化解失分危機,卻在9上遭蓋洛(Joey Gallo)2分砲重擊,最終苦吞本季第8敗。

雙城在首局巴克斯頓(Byron Buxton)高飛犧牲打與法默(Kyle Farmer)的三壘安打先得2分,運動家2下艾倫(Nick Allen)適時安打追回1分,3下初登場的菜鳥蓋洛夫(Zack Gelof)敲出生涯首安就是一支深遠的二壘安打,也幫助球隊追成2:2平手,同局彼得森(Jace Peterson)的高飛犧牲打也幫助地主取得超前分。

請繼續往下閱讀...

蓋洛夫生涯首安就是追平安。(法新社)

雙城隊4上在朱利恩(Edouard Julien)的二壘安打下將比數扳為3:3平手,後續雙城雖在5、6兩個半局都曾攻佔滿壘卻無功而返,運動家6下也未能把握得點圈機會。8上雙城取得1出局一、二壘有人的大好機會,運動家馬上派出藤浪晉太郎登板,他面對柯瑞亞(Carlos Correa),被纏鬥9球後,用一顆紅中速球讓柯瑞亞敲出雙殺打成功化解危機。

8下運動家未能進帳分數,9上藤浪續投,他一開始就被索拉諾(Donovan Solano)敲出二壘安打,接著三振掉巴克斯頓,對決下棒蓋洛時,他首球投出100英哩的好球,第二球投到紅中99.9英哩(約160.7公里),蓋洛也毫不客氣地以104.6英哩的擊球初速轟到右外野方向形成一發2分砲,幫助雙城取得5:3領先,接著藤浪回穩連續三振接下來的兩名打者,而運動家僅在9下拿回1分,終場就以4:5輸球,藤浪吞下本季第8敗。

BANG!!



Joey Gallo breaks the tie in the top of the ninth



(Via @BallySportsNOR)

pic.twitter.com/QHTEXJGtwH