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MLB》160KM火球被砲轟！ 藤浪晉太郎苦吞本季第8敗（影音）

2023/07/15 14:03

藤浪晉太郎吞下本季第8敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今天在主場迎戰雙城隊，藤浪晉太郎雖然在8上登板化解失分危機，卻在9上遭蓋洛（Joey Gallo）2分砲重擊，最終苦吞本季第8敗。

雙城在首局巴克斯頓（Byron Buxton）高飛犧牲打與法默（Kyle Farmer）的三壘安打先得2分，運動家2下艾倫（Nick Allen）適時安打追回1分，3下初登場的菜鳥蓋洛夫（Zack Gelof）敲出生涯首安就是一支深遠的二壘安打，也幫助球隊追成2：2平手，同局彼得森（Jace Peterson）的高飛犧牲打也幫助地主取得超前分。

蓋洛夫生涯首安就是追平安。（法新社）

雙城隊4上在朱利恩（Edouard Julien）的二壘安打下將比數扳為3：3平手，後續雙城雖在5、6兩個半局都曾攻佔滿壘卻無功而返，運動家6下也未能把握得點圈機會。8上雙城取得1出局一、二壘有人的大好機會，運動家馬上派出藤浪晉太郎登板，他面對柯瑞亞（Carlos Correa），被纏鬥9球後，用一顆紅中速球讓柯瑞亞敲出雙殺打成功化解危機。

8下運動家未能進帳分數，9上藤浪續投，他一開始就被索拉諾（Donovan Solano）敲出二壘安打，接著三振掉巴克斯頓，對決下棒蓋洛時，他首球投出100英哩的好球，第二球投到紅中99.9英哩（約160.7公里），蓋洛也毫不客氣地以104.6英哩的擊球初速轟到右外野方向形成一發2分砲，幫助雙城取得5：3領先，接著藤浪回穩連續三振接下來的兩名打者，而運動家僅在9下拿回1分，終場就以4：5輸球，藤浪吞下本季第8敗。

蓋洛。（美聯社）

藤浪晉太郎今天主投1.2局被敲出2支安打都是長打，送出3次三振沒有保送，防禦率從賽前的9.00上升到9.06。

運動家本場比賽讓兩位菜鳥開箱，分別是百大新秀第34名，農場排名第一的索德斯東（Tyler Soderstrom），以及農場第三名的蓋洛夫。索德斯東3打數沒敲安吞下1K選到1次四壞保送，蓋洛夫4打數敲出1安帶有1分打點，吞下1K。

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