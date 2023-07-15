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MLB》大谷超無奈、隊友要命失誤遭懲罰性調度 天使主帥：不能容忍....

2023/07/15 14:44

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天在主場先發對戰太空人，主投5局飆7K失5分，其中4分為責失分，太空人終場以7：5贏球，賞給天使6連敗，大谷也因牛棚和守備不幫忙，苦吞本季第5敗。天使此役也出現懲罰性調度，將出現守備失誤的倫吉佛（Luis Rengifo）給換下場。天使總教練奈文（Phil Nevin）賽後表示，因為發生了不能容忍的事情。

事發在5局上半，兩隊戰成2：2平手，大谷翔平在二壘有人1人出局時被塔克（Kyle Tucker）敲出二壘安打，柏格曼（Alex Bregman）跑回超前分，下一棒阿布瑞尤（José Abreu）敲出三壘高彈跳球，原以為能夠完成刺殺，但天使三壘手倫吉佛卻發生要命的接球失誤，去追球時也慢慢跑，塔克見狀也趕緊跑回第4分。大谷罕見露出沮喪表情，並且彎腰抱膝。

該局結束後，5局下原本輪到倫吉佛打擊，但天使換上艾斯科巴（Eduardo Escobar）代打，並取代他守三壘。天使總教練奈文賽後被問及這是不是懲罰性調度，他沉默了4秒才回應：「因為發生了不能容忍的事情。」他認為倫吉佛沒有專注在守備上，即便他說是受到球場燈光的影響，被得分就算了，但不能忍受的是也讓阿布瑞尤上到二壘。

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