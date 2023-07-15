美國職棒大聯盟場勘大巨蛋 蔣萬安：年底開幕啟用為目標

台北市長蔣萬安出席光華數位新天地15周年慶，蔣萬安體驗動態展區的虛擬VR射箭。（記者王藝菘攝）

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北文化體育園區（大巨蛋）完工在即，預計8月取得使用執照，遠雄巨蛋公司昨邀請MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen場勘。台北市長蔣萬安今受訪對此表示，朝向以安全、專業，符合國際標準的目標前進，以年底前開幕啟用為目標。

蔣萬安上午參加光華數位新天地15周年慶開幕記者會，會前接受媒體聯訪。媒體提及大聯盟場務專家Chad Olsen對大巨蛋場勘，蔣萬安表示，遠雄透過棒協邀請大聯盟的專家Chad Olsen來大巨蛋實際的場勘，以及提供專業的諮詢意見，現場勘查非常仔細而且謹慎，毫不馬虎，每一個細節都看得很深入。

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蔣萬安舉例，不只是對人工草皮還有全壘打牆相關的安全防護，甚至從投手丘到本壘板，以及3壘到1壘距離，還有高低差，都非常仔細檢視，提供很多專業意見。台北市副市長林奕華、台北市成棒隊總教練呂明賜以及球員，也在現場聆聽瞭解，未來一定是讓大巨蛋符合國際的標準。

至於大家很關心的「打者之眼」蔣萬安說，Chad Olsen也提供一些建議，可以在外野座椅區加深色布幕，也會提供美國大聯盟幾個球場的做法，供做參考，市府持續請體育局要求遠雄，針對Chad Olsen所提供的意見，一一紀錄，而且即刻做一些微調，希望大巨蛋朝年底前開幕啟用為目標。

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