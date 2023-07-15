中職》台東3場次3966張縣民免費票 上線6分鐘被搶光

職棒台東縣民免費票今天開放6分鐘就被索取一空。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕2023年中華職棒例行賽台東場，由中信兄弟排定7月25至27日在台東第一棒球場進行三場例行賽，將分別出戰統一獅及與樂天桃猿二連戰。台東縣民回饋票券於今（15）日上午10:00開放線上索票登記，立即湧入搶票民眾，所有票券在6分鐘內登記索取完畢。

教育處提醒成功索取票券的民眾，務必於所選賽事當日下午2點到6點持個人身分證明文件（身分證V或設籍台東）及索票序號到台東第一棒球場領取票券，逾時之民眾視同放棄索票，將提供給現場排隊縣民索取。

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教育處指出，這次線上索票數量，由中信兄弟提供4500張縣民回饋票券中，扣除縣內學校基層棒球隊師生534張票後，3966張全數開放縣民上網登記索取。今日索票結果，7/25-7/27的回饋票券分別在3分鐘、4分鐘、6分鐘全數搶完。

教育處再次提醒登記後未索取的票則視同放棄，縣府將於當日下午5點開放縣民現場排隊，鄉親仍須備妥身分證明文件，自下午6點到6點半發放，每人一張為原則，至多二張且不開放選位，如當日因雨延賽，民眾可持已兌換之票券上中信兄弟官網公布場次觀看比賽。

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