亞洲男排挑戰盃》備戰亞運的台灣第9名作收 外籍教練怎麼看？

左至右依序為外籍教練莫諾、張育陞、高偉誠、林謙（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕備戰杭州亞運的台灣男排，今在首屆亞洲男子排球挑戰盃以25：22、25：17、26：28、25：22力退菲律賓，奪得第9名，接下來部分球員將先征戰成都大大運。

男排亞洲挑戰盃本週在台北體育館、天母體育館舉行，台灣男排備戰世大運、杭州亞運的重點前哨戰，只有冠軍隊才能取得爭奪世界挑戰盃門票。

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台灣首戰擊敗哈薩克後以分組第一晉級，但之後在爭取4強資格的關鍵之戰不敵越南，且在7、8名的排名戰又敗給哈薩克，今天最後一戰以局數3：1力退菲律賓，拿下第9名。

對於台灣隊以第9名作收，外籍總教練莫諾（Branislav Moro）處之泰然，他認為比賽就是有輸有贏，就是人生的一部分，而最遺憾的是對越南沒能拿下，因為對手在近年表現成長，所以不須太灰心，得趁今年暑假繼續調整，他相信球隊經過磨合會越來越好，而他沒被成績影響心情，賽後記者會時還搞笑地對圍觀的觀眾比愛心。

台灣男排在上屆雅加達亞運奪下暌違20年的銅牌，今年杭州亞運因換血，要力拚更上層樓面臨巨大挑戰，尤其在亞洲挑戰盃的表現欠佳，令人更擔憂之後在大賽的成績，旅日張育陞正面表示，雖此次成績不理想，但也從中知道哪些問題要調整，而他也相信會越來越好，最重要的是盡力發揮，不要辜負自己。

旅日張育陞（記者吳孟儒攝）

外籍教練莫諾（記者吳孟儒攝）

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