中職》跟黃泰龍協調職務未達共識 富邦領隊林華韋：沒有其他教練團調整

富邦領隊林華韋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將球團今天宣布原任一軍首席教練黃泰龍離隊，領隊林華韋在接受本報採訪時也說明和黃泰龍協調新職務的經過，表示其實球團仍賦予他很大的任務，但對方仍予以婉拒；對於是否有其他教練團職務內容上的調整，林華韋則指出，沒有其他教練團調整。

黃泰龍昨未隨隊到台南出賽，當時球團代為表示他是因為家中事務請假，但由於正處外傳富邦教練團會有異動的敏感時機，也引來網路熱烈討論黃泰龍的職務是否會有變動。

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結果富邦球團今天即以聲明方式指出，「在經過與教練團成員溝通討論後，原一軍首席教練黃泰龍因個人因素考量，決定婉拒球團之職務調整，並於今日（7/15）中午正式向球團提出離隊申請。富邦悍將球團感謝黃泰龍教練的貢獻，也祝福未來能有更好的發展。」

林華韋在受訪時則表示，就如新聞稿上所說，要調整黃泰龍的職務內容並未獲得對方同意，他進一步指出，「我們其實仍賦予他很大的任務，去擔任一、二軍守備統籌教練，不管一、二軍，他都要看。」林華韋表示，這是為了球團長遠發展考量，守備也是球隊需要加強的一環，至於黃泰龍的首席教練一職由誰擔任，他則指出：「我們就沒有首席教練了。」

黃泰龍。（資料照，記者林正堃攝）

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