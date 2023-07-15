MLB》被換下場後發洩情緒！大谷不怪隊友失誤 不滿自己表現

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天雙刀出擊，主投5局失掉5分有4分責失，天使隊最後以5比7敗給太空人，天使近期吞下6連敗。大谷翔平賽後難掩失落情緒，坦言自己在某種程度上感到沮喪。

大谷翔平續投第6局，卻因手指出現狀況，讓他被換下場。大谷翔平前一次登板是手指起水泡，之前還出現指甲裂開的問題。

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大谷今天帳面上只投5局被敲5安，失5分4分自責，賞7次三振、投3次保送，吞下本季第5敗，賽後防禦率為3.50。

大谷翔平在第6局因手指傷勢被換下場。（美聯社）

「在大多數的情況下，事情並沒有按照自己想要的方式發展。」大谷翔平賽後透過翻譯表示，「我還沒想過自己下一場先發是何時，我就是來到球場，看看我的手指狀況，再決定下一步。」

大谷翔平說，很難說目前手指的傷勢會有多嚴重，「我在某種程度上感到沮喪，不只是我，我覺得整支球隊都是這樣。我認為當我們無法贏球時，挫折感會累積起起來。」

大谷翔平。（美聯社）

此外，天使三壘手倫吉佛（Luis Rengifo）在第5局發生要命守備失誤，去追球時也沒有全力跑，讓太空人二壘跑者塔克（Kyle Tucker）衝回本壘跑回第4分，太空人打者阿布瑞尤（José Abreu）則是靠一顆滾地球就上到二壘。

大谷翔平賽後沒有責備隊友的失誤，他表示，「首先，防止對方擊中球是最有效取得出局的方式，如果球打進內野，就會發生這樣的事情，沒有人想犯錯。」

大谷翔平在第6局手指出現狀況後被換下場，他回到休息區後做打擊準備，並小吼發洩情緒。被問到是否因換投而感到不滿，大谷說明，自己沒有不滿，「更像是自己沒有達到預期的表現。」

Luis Rengifo boots a grounder and then takes his time getting to the ball he booted into the outfield: pic.twitter.com/66TtiifTwC — Beyond The Halo （@BeyondTheHalo） July 15, 2023

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