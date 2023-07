MLB》被換下場後發洩情緒！大谷不怪隊友失誤 不滿自己表現

〔體育中心/綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天雙刀出擊,主投5局失掉5分有4分責失,天使隊最後以5比7敗給太空人,天使近期吞下6連敗。大谷翔平賽後難掩失落情緒,坦言自己在某種程度上感到沮喪。

大谷翔平續投第6局,卻因手指出現狀況,讓他被換下場。大谷翔平前一次登板是手指起水泡,之前還出現指甲裂開的問題。

大谷今天帳面上只投5局被敲5安,失5分4分自責,賞7次三振、投3次保送,吞下本季第5敗,賽後防禦率為3.50。

「在大多數的情況下,事情並沒有按照自己想要的方式發展。」大谷翔平賽後透過翻譯表示,「我還沒想過自己下一場先發是何時,我就是來到球場,看看我的手指狀況,再決定下一步。」

大谷翔平說,很難說目前手指的傷勢會有多嚴重,「我在某種程度上感到沮喪,不只是我,我覺得整支球隊都是這樣。我認為當我們無法贏球時,挫折感會累積起起來。」

此外,天使三壘手倫吉佛(Luis Rengifo)在第5局發生要命守備失誤,去追球時也沒有全力跑,讓太空人二壘跑者塔克(Kyle Tucker)衝回本壘跑回第4分,太空人打者阿布瑞尤(José Abreu)則是靠一顆滾地球就上到二壘。

大谷翔平賽後沒有責備隊友的失誤,他表示,「首先,防止對方擊中球是最有效取得出局的方式,如果球打進內野,就會發生這樣的事情,沒有人想犯錯。」

大谷翔平在第6局手指出現狀況後被換下場,他回到休息區後做打擊準備,並小吼發洩情緒。被問到是否因換投而感到不滿,大谷說明,自己沒有不滿,「更像是自己沒有達到預期的表現。」

