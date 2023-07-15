中職Live》桃猿單局3次失誤！ 樂天 2：2 味全

味全龍劉基鴻敲適時安打。（記者林正堃攝）

第八局（樂天桃猿 2：2 味全龍）

8局上，味全龍換投，王維中退場，由陳冠偉接替投球。

梁家榮敲右外野一壘安打，林承飛敲雙殺打，陳晨威吞三振，3出局。

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第七局（樂天桃猿 2：2 味全龍）

7局下，樂天桃猿換嚴宏鈞蹲捕。桃園也更換投手，黃偉晟退場，由賴鴻誠後援。

林辰勳敲右外野界外飛球被接殺，張政禹敲中間方向一壘安打，李凱威吞三振，拿莫．伊漾敲二壘飛球被接殺，3出局。

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7局上，味全龍換投，鋼龍退場，由王維中後援。味全龍做守備異動，林孝程上場守左外野，曾陶鎔移防右外野。

朱育賢敲右外野飛球被接殺，陳俊秀敲右外野飛球遭接殺，宋嘉翔吞三振，3出局。

第六局（樂天桃猿 2：2 味全龍）

6局下，李凱威敲二壘滾地球，樂天桃猿二壘手林立發生失誤，讓打者李凱威上到一壘。拿莫．伊漾敲游擊滾地球，樂天桃猿游擊手林承飛發生守備失誤，讓味全攻佔一、二壘。郭天信短打失敗吞三振，1出局。輪到劉基鴻打擊時，道博格發生暴投，讓味全跑者李凱威漢拿莫‧伊漾跑上二、三壘。

劉基鴻敲左外野一壘安打，帶有1分打點，味全追至1比2。吉力吉撈．鞏冠敲三壘方向滾地球，樂天桃猿三壘手梁家榮傳二壘發生失誤，讓味全跑回1分，追成2比2平手，味全持續攻佔一、二壘。

樂天桃猿這時換投，道博格退場，由黃偉晟後援。味全龍換代打，張祐銘退場，林智勝上場代打。林智勝吞三振，2出局。曾陶鎔敲三壘滾地球被刺殺，3出局。

味全龍李凱威、拿莫‧伊漾趁對手暴投，上到二、三壘。（記者林正堃攝）

味全龍吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）

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6局上，成晉敲中外野飛球被接殺，林立吞三振，廖健富敲中外野飛球被接殺，3出局。

第五局（樂天桃猿 2：0 味全龍）

5局下，張祐銘敲二壘滾地球被刺殺，曾陶鎔吞三振，林辰勳選到保送上壘，張政禹揮空遭三振，3出局。

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5局上，梁家榮吞三振，林承飛吞三振，陳晨威敲三壘滾地球被刺殺，3出局。

第四局（樂天桃猿 2：0 味全龍）

4局下，郭天信敲內野安打上壘，劉基鴻敲雙殺打，吉力吉撈．鞏冠敲中外野飛球被接殺，3出局。

4局上，朱育賢敲一壘滾地球被刺殺，陳俊秀敲右外野飛球被接殺，宋嘉翔遭三振，3出局。

第三局（樂天桃猿 2：0 味全龍）

3局下，林辰勳靠不死三振上壘，張政禹敲雙殺打，2出局。李凱威敲中間方向一壘安打，拿莫．伊漾敲三壘滾地球被刺殺，3出局。

3局上，陳晨威敲游擊滾地球被刺殺，成晉選到保送，林立吞三振，廖健富敲二壘飛球被接殺，3出局。

第二局（樂天桃猿 2：0 味全龍）

2局下，吉力吉撈．鞏冠敲三壘滾地球被刺殺，張祐銘敲二壘滾地球被刺殺，曾陶鎔敲投手前滾地球被刺殺，3出局。

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2局上，宋嘉翔敲右外野飛球被接殺，梁家榮敲右外野飛球被接殺，林承飛敲游擊飛球被接殺，3出局。

第一局（樂天桃猿 2：0 味全龍）

1局下，李凱威敲游擊滾地球被刺殺，拿莫．伊漾靠不死三振上壘，郭天信敲游擊滾地球，樂天封殺二壘，打者郭天信上一壘。劉基鴻敲左外野飛球被接殺，3出局。

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1局上，成晉吞三振，林立敲二壘安打，廖健富敲右外野兩分砲，樂天桃猿以2比0領先。朱育賢敲二壘滾地球出局，陳俊秀吞三振，3出局。

樂天桃猿廖健富轟出全壘打。（記者林正堃攝）

樂天桃猿廖健富轟出全壘打。（記者林正堃攝）

樂天桃猿廖健富轟出全壘打。（記者林正堃攝）

味全龍先發投手鋼龍。（記者林正堃攝）

樂天桃猿先發道博格。（記者林正堃攝）

賽前

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樂天桃猿先發打線：

第1棒 成晉 右外野手

第2棒 林立 二壘手

第3棒 廖健富 指定打擊

第4棒 朱育賢 左外野手

第5棒 陳俊秀 一壘手

第6棒 宋嘉翔 捕手

第7棒 梁家榮 三壘手

第8棒 林承飛 游擊手

第9棒 陳晨威 中外野手

先發投手：道博格

味全龍先發打線：

第1棒 李凱威 二壘手

第2棒 拿莫．伊漾 一壘手

第3棒 郭天信 中外野手

第4棒 劉基鴻 三壘手

第5棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第6棒 張祐銘 右外野手

第7棒 曾陶鎔 左外野手

第8棒 林辰勳 捕手

第9棒 張政禹 游擊手

先發投手：鋼龍

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