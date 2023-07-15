晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》世界第一的「終極對決」！喬帥、艾卡拉茲週日爭霸

2023/07/15 16:20

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽週日男單決戰，將是世界第一的「終極對決」！首闖壓軸的20歲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）必須復仇雪恥，才能保住球王頭銜，同時證明接班「三巨頭」實力；反觀36歲喬科維奇（Novak Djokovic）則要挑戰五連霸、八冠王，以及持續改寫歷史的大滿貫24冠。

艾卡拉茲與喬科維奇前兩次交手，都在西班牙後浪拿手的紅土，去年馬德里險勝後，上月法國公開賽4強抽筋慘敗，如今第三回來到塞爾維亞名將擅長的草地，老少雙雄多達16歲的年齡差距，雖在男子大滿貫決賽高居第三，情勢和國際賭盤卻倒向經驗豐富的喬帥，對此年輕球王回應：「這會給你額外動力，我認為與這項運動的傳奇人物打決賽更加特別。」艾卡拉茲直言，溫網冠軍具特殊意義，「如果我贏了，這結果將令人驚奇，尤其從喬科維奇手中拿到。他非常全面，根本沒弱點，不論身心都是頭野獸。」

面對喬帥無懈可擊的草地領域，艾卡拉茲勢必感受更加沉重壓力，為了避免重蹈覆轍，賽前備戰不忘找運動心理醫師協助，「我會盡力放鬆，不要那麼緊張，因為法網 4強第1盤時，我一點都不好過。這次得做些不同準備，希望決賽不會再抽筋。」

已在全英草地大滿貫狂飆34連勝的喬科維奇，不敢輕忽艾卡拉茲強大潛力，尤其對方從硬地和紅土打出超凡天賦，今年也於綠茵球場成長茁壯，「許多人不看好他的草地前景，因為他的比賽基本上是為紅土或較慢的硬地球場而構建開發，但他卻迅速突破瓶頸，取得令人難以置信的成功。」

喬帥直言，這種不斷調整適應的全方位發展能力，正是自己職業生涯最大優勢之一，如今也從艾卡拉茲身上看到，「這就是他的能耐，而且這麼年輕開始展現。」

艾卡拉茲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。