溫網》世界第一的「終極對決」！喬帥、艾卡拉茲週日爭霸

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽週日男單決戰，將是世界第一的「終極對決」！首闖壓軸的20歲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）必須復仇雪恥，才能保住球王頭銜，同時證明接班「三巨頭」實力；反觀36歲喬科維奇（Novak Djokovic）則要挑戰五連霸、八冠王，以及持續改寫歷史的大滿貫24冠。

艾卡拉茲與喬科維奇前兩次交手，都在西班牙後浪拿手的紅土，去年馬德里險勝後，上月法國公開賽4強抽筋慘敗，如今第三回來到塞爾維亞名將擅長的草地，老少雙雄多達16歲的年齡差距，雖在男子大滿貫決賽高居第三，情勢和國際賭盤卻倒向經驗豐富的喬帥，對此年輕球王回應：「這會給你額外動力，我認為與這項運動的傳奇人物打決賽更加特別。」艾卡拉茲直言，溫網冠軍具特殊意義，「如果我贏了，這結果將令人驚奇，尤其從喬科維奇手中拿到。他非常全面，根本沒弱點，不論身心都是頭野獸。」

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面對喬帥無懈可擊的草地領域，艾卡拉茲勢必感受更加沉重壓力，為了避免重蹈覆轍，賽前備戰不忘找運動心理醫師協助，「我會盡力放鬆，不要那麼緊張，因為法網 4強第1盤時，我一點都不好過。這次得做些不同準備，希望決賽不會再抽筋。」

已在全英草地大滿貫狂飆34連勝的喬科維奇，不敢輕忽艾卡拉茲強大潛力，尤其對方從硬地和紅土打出超凡天賦，今年也於綠茵球場成長茁壯，「許多人不看好他的草地前景，因為他的比賽基本上是為紅土或較慢的硬地球場而構建開發，但他卻迅速突破瓶頸，取得令人難以置信的成功。」

喬帥直言，這種不斷調整適應的全方位發展能力，正是自己職業生涯最大優勢之一，如今也從艾卡拉茲身上看到，「這就是他的能耐，而且這麼年輕開始展現。」

艾卡拉茲。（法新社）

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