自由車》96自由車聯賽第五站明登場 李廷威鞏固冠軍橘衫

李廷威。（96聯賽提供）

〔體育中心/綜合報導〕全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第五站—台中站，將在本週日點燃戰火，其中菁英男子選手李廷威連續搶下兩站單站冠軍，總積分達到184分，拉開安全距離，穩穩將Fulcrum冠軍橘衫套牢，他笑說，「已經準備改造車子，到時候要帥一波。」

台中站是96自由車聯賽的全新路線，主會場在台中巿自由車場，競賽組單圈12.5km，精英組將繞行三圈；起點出發至登山點長約4km，平均坡度4.7%。

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此賽事極具張力，包含短陡坡、平路及高速髮夾彎，考驗選手的綜合能力。而此路線也曾做為全運會、全中運，台中市自由車公路賽代表隊選拔精華路線，96聯賽全力打造國內自由車以賽代訓的競技舞台。

談到全新的台中賽道，李廷威說，「這站我沒有特別的優勢，也沒有明顯地劣勢，所以就穩穩地騎，目標就是全力鞏固橘衫。」

李廷威連續拿下塔塔加和武嶺站的單站冠軍，目前囊括兩件領騎衫，包括冠軍橘衫和登山王紅點衫，他說，「本場比賽會全力搶登山點，但戰術不會太積極，畢竟橘衫領先有一段差距，會以防守為主，並且視各車隊的戰略再見機行事。」

把國手選拔和96自由車聯賽放在今年的兩大重點賽事，李廷威說，去年與橘衫擦肩而過，今年一定要全力鞏固。「我已經把車子送去烤漆，以紅點衫的模板去配色，並空出兩個白色空格，之後如過順利奪下總冠軍和登山王，會再上面貼上貼紙或彩繪，如果最後空手而歸，就當作警惕。」

另外，李廷威非常重視96自由車聯賽，自從成為橘衫領先者後，每一站都會把車子貼成橘色，連安全帽和輪框也不放過，他笑說，「我光是買這些貼紙就花了5500元。」

去年幾乎包辦所有領騎衫的Bryton車隊，本屆沉默許多，目前僅由陳建良保住車隊冠名贊助的衝刺王Bryton藍衫；本週末的台中站，主力盧紹軒、蘇宇銘和吳之皓等人又因前往日本比賽而缺席，藍衫保衛戰岌岌可危。

陳建良說，本站目標就是全力守住藍衫，如果有機會就搶單站冠軍。隊友洪坤弘狀況不錯，搭配熊凱文的輔助，仍有望殺出重圍。

96聯賽今年已舉辦到第5站，維持聯賽積分制、榮譽領騎衫和百萬獎金的傳統，替國內自由車壇打造優質舞台。受到國際關注，是國際選手指名參與賽事之一，包括U23更有來自澳洲洲際UCI車隊 Australian Cycling Academy 好手 倪仲麒指名參戰；日本沖繩名將中鶴友樹更是二度來台參賽96聯賽ELITE組，他過去曾參加五屆Tour de Okinawa，最佳紀錄曾拿下單站第4，也在2019年奪下北海道UCI二世古經典自行車賽第二名，戰功彪炳，他也期待來台與國內好手一較高下，挑戰台灣專業公路賽段。

連二屆冠名贊助冠軍橘衫的義大利Fulcrum普力瑪泰克有限公司也以行動再次支持96聯賽，而在自行車賽事裡，象徵征服巔峰的紅色登山王圓點衫，今年則首次由Mercedes-Benz冠名贊助。同時台灣本土GPS碼錶品牌Bryton群利科技，也繼續冠名贊助衝刺藍衫，

為了提供安全的賽事，主辦單位要求參加選手須投保競賽險，確保選手能在強度更高及更安全的戰場下挑戰自我。此理念也受到國內外安全帽廠商的大力支持，，除了冠名贊助新人王白衫的挪威品牌 Sweet Protection，還有本土在地專業自行車安全帽品牌OCTO也都不遺餘力支持運動賽事發展。

同時當日也會舉行 96Heroes台中讚，73K挑戰路線 ，主辦單位為了推廣台中在地農產品，報名及完賽贈品都加入葡萄視覺，活動更獲得清水區農會支持，前3名的車友可以帶走跟自己年齡一樣多包的韮讚麵，如同法國紅酒馬，第1名進站能獲得和自己等重的紅酒，增加活動趣味性，單車網紅也會在現場和車友進行抽獎互動，最大獎送出巿值NT$20,000以上的義大利Fulcrum輪組，賽事活動精彩可期。

李廷威（中）。（96聯賽提供）

李廷威（中）。（96聯賽提供）

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