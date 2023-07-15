晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》台巡賽獎金王詹世昌 模擬器輔助讓他不再「靠感覺」

2023/07/15 17:10

台巡賽獎金王詹世昌昨天封王後，今天再來親自試打模擬器。（傑意整合行銷提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣高球名將詹世昌昨在肇喜登峰巡迴賽老爺逐夢公開賽奪冠，今出席STEP GOLF室內練習場開幕，體驗旗艦級高爾夫模擬器，每次擊球又直又遠，落點都差不多，展現職業級身手。

座落在STEP GOLF室內練習場今天開幕，總經理黃彥智表示，希望打造一個無論職業高球名將，還是走在逐夢之路的業餘好手，甚至對高爾夫運動有興趣的民眾，都能共聚一堂盡情揮桿的平台。

STEP GOLF室內練習場擁有最先進K-GOLF專業球路捕捉感測器，觸控機台採「魔鏡」設計，可清楚看到擊球動作，並有錄影回放功能，揮桿動作一目了然。最重要是支援6人同時對戰，讓練習不再索然無味，透過高科技輔助，一般民眾也有機會變成高球好手。

運動科技興盛的年代，高科技導入確實可讓競技運動多了便利性，更能提升精確度。詹世昌會利用高爾夫模擬器輔助訓練，讓他精準掌握擊球碼數，並了解球桿特性，讓他臨場作戰時不再只是「靠感覺」，同時鍛鍊「距離感」，透過每次揮擊，機器能即時測量出擊球的距離，對職業球員來說是很方便的輔助儀器。

目前是台巡賽獎金王的詹世昌近年把主戰場擺在亞巡賽，下半年亞巡賽所有賽事都將參賽，他表示：「希望可以維持每年至少在亞巡賽拿下一冠的目標。」

6月底在美國LPGA次巡賽島嶼度假村錦標賽封后的「晴天女孩」曾彩晴，以及前世界球后曾雅妮、男子職業好手李玠柏都有出席開幕。

曾彩晴過去學球時有靠模擬器協助，透過機器分析動作、讓各項數據更精確，相比於下場靠感覺效率提升不少。大學就到美國的曾彩晴，對美國的天氣、食物、交通和語言都不需再花時間適應，她目標是站上最高殿堂LPGA，希望明年就能成功。

前世界球后曾雅妮（中）到場來相挺，和總經理黃彥智（Danny）（右）合影。（傑意整合行銷提供

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。