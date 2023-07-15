高球》台巡賽獎金王詹世昌 模擬器輔助讓他不再「靠感覺」

台巡賽獎金王詹世昌昨天封王後，今天再來親自試打模擬器。（傑意整合行銷提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣高球名將詹世昌昨在肇喜登峰巡迴賽老爺逐夢公開賽奪冠，今出席STEP GOLF室內練習場開幕，體驗旗艦級高爾夫模擬器，每次擊球又直又遠，落點都差不多，展現職業級身手。

座落在STEP GOLF室內練習場今天開幕，總經理黃彥智表示，希望打造一個無論職業高球名將，還是走在逐夢之路的業餘好手，甚至對高爾夫運動有興趣的民眾，都能共聚一堂盡情揮桿的平台。

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STEP GOLF室內練習場擁有最先進K-GOLF專業球路捕捉感測器，觸控機台採「魔鏡」設計，可清楚看到擊球動作，並有錄影回放功能，揮桿動作一目了然。最重要是支援6人同時對戰，讓練習不再索然無味，透過高科技輔助，一般民眾也有機會變成高球好手。

運動科技興盛的年代，高科技導入確實可讓競技運動多了便利性，更能提升精確度。詹世昌會利用高爾夫模擬器輔助訓練，讓他精準掌握擊球碼數，並了解球桿特性，讓他臨場作戰時不再只是「靠感覺」，同時鍛鍊「距離感」，透過每次揮擊，機器能即時測量出擊球的距離，對職業球員來說是很方便的輔助儀器。

目前是台巡賽獎金王的詹世昌近年把主戰場擺在亞巡賽，下半年亞巡賽所有賽事都將參賽，他表示：「希望可以維持每年至少在亞巡賽拿下一冠的目標。」

6月底在美國LPGA次巡賽島嶼度假村錦標賽封后的「晴天女孩」曾彩晴，以及前世界球后曾雅妮、男子職業好手李玠柏都有出席開幕。

曾彩晴過去學球時有靠模擬器協助，透過機器分析動作、讓各項數據更精確，相比於下場靠感覺效率提升不少。大學就到美國的曾彩晴，對美國的天氣、食物、交通和語言都不需再花時間適應，她目標是站上最高殿堂LPGA，希望明年就能成功。

前世界球后曾雅妮（中）到場來相挺，和總經理黃彥智（Danny）（右）合影。（傑意整合行銷提供

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