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射箭聯賽》郭昱承比賽中過生日 將世大運當作開始

2023/07/15 19:28

郭昱承。（射箭聯賽提供）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕2023年企業射箭聯賽今在台北田徑場開射，繼封關前的協會青年隊李子傑後，新濠建設郭昱承15日也在比賽中過生日，滿19歲的他「逢9」不願大肆慶祝，但今天的勝利與巨幅看板仍讓他相當開心。

本週為新濠主場週，在台北田徑場架起巨幅選手海報，相當有氣勢，也讓「風城之子」郭昱承開眼界，笑口常開的他人緣不錯，賽前隊友、粉絲幫他唱生日快樂歌，相當熱鬧。

「其實我有點迷信，但還是謝謝大家。」郭昱承笑說，他是新竹人，平常不會來台北，第一次看到台北小巨蛋相當新奇，「蓋得滿漂亮的，在這麼現代化的地方比賽有另一種感覺。」

對上台中銀行余冠燐，郭昱承以6：0過關，與李金糖、羅正偉的男團則是跟對手范姜益鴻／劉世緯／余冠燐鏖戰至加射才以4：5飲恨，「今天風向有點抓不好，身體控制不住，有點可惜。」

郭昱承小學四年級時跟著三五好友報名學校射箭隊，起初家長並不太支持，因此國中曾離開一年，「當時家裡希望我好好念書，但後來還是放不下射箭，我就承諾會兼顧學業，我也算有遵守諾言，現在才能站在這裡。」

重回靶場後，郭昱承用苦練找回失去的一年，終於在110年全中運拿下高中組混雙金牌、個人銅牌，「國中射50公尺，高中變70公尺，適應了一段時間，而且高中體育班強度比較高，訓練我有點吃不消，還好後來有射出成績。」

郭昱承目前就讀中正大學，23日就要出發成都世大運，2021年曾代表台灣參加亞錦賽的他表示還是會緊張，「希望可以幫台灣奪牌，其他就是把練習的發揮出來，這對我來說是一個開始，希望能有好成績！」

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