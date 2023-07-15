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田徑亞錦賽》台灣第1金！林昱堂8公尺40霸氣破大會、進奧運

2023/07/15 19:43

2023年亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽，台灣好手林昱堂摘金。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕經過前3日的沉悶，台灣隊終於有人跳出來一吐怨氣，跳遠好手林昱堂今天在2023年亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽，以打破高懸30年全國紀錄的8公尺40奪金，並拿到今年世錦賽、明年巴黎奧運的參賽門票，田協也隨即宣布頒發5千美元。

林昱堂在5月日本木南道孝挑戰賽跳出台灣史上第4遠的8公尺12，即使之後卻遇到傷勢，近期訓練量也減少許多，但在第一跳就跳出8公尺10暫居第1，這一跳讓他累積不少自信，而當第四跳8公尺40，打破乃慧芳1993年保持的8公尺34全國紀錄，林昱堂原本以為大概8公尺20左右，當成績一出來他真的難以置信。

印度名將穆拉利（Sreeshankar Murali）本季最佳8公尺41，而他最後一跳也有8公尺37的佳績，不過最終仍是林昱堂收下金牌。

田協理事長葉政彥將頒發金牌獎金1000美金、破亞錦賽大會紀錄1000美金、破全國紀錄2000美金、達2024巴黎奧運參賽標準1000美金，共5000美金，至於教練蔡易達將拿到2500美金。

林昱堂小檔案：

身高：175
體重：59
出生：2000.5.11（23歲）
學歷：長榮大學畢業運動競技畢業

國手資歷：
2019年拿坡里世大運國手
2018年岐阜亞青國手
生涯最佳：8公尺40（2023年泰國亞錦賽）

2023年亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽，台灣好手林昱堂摘金。（特派記者林岳甫攝）

2023年亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽，台灣好手林昱堂摘金。（田協提供）

2023年亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽，台灣好手林昱堂摘金。（田協提供）

2023年亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽，台灣好手林昱堂摘金。（田協提供）

2023年亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽，台灣好手林昱堂摘金。（特派記者林岳甫攝）

2023年亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽，台灣好手林昱堂摘金。（特派記者林岳甫攝）

2023年亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽，台灣好手林昱堂摘金。（田協提供）

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