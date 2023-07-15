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中職》桃猿失誤惡夢再現！ 味全龍林孝程致勝安打逆轉勝

2023/07/15 20:19

味全龍林孝程關鍵安打。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿今天作客天母迎戰味全龍，首局就靠廖健富開轟取得2分領先，洋投道博格也交出好投，但敗在6局單局3次失誤和牛棚沒能鎖住比分，讓龍隊終場5:2贏球，下半季首次出賽就拿下勝利。

樂天本延續昨面對中信兄弟時強力攻勢，今首局就開張，面對龍隊洋投鋼龍，先是林立擊出二壘打，下一棒的廖健富接著開轟，2分砲幫助球隊取得領先。

猿隊新洋投道博格上半季尾聲初登板，對獅隊因雨僅投2局，比賽恢復後退場。今他面對味全龍隊，前5局雖因兩度不死三振和被安打，數度造成危機，但猿隊內野也兩度策動雙殺，道博格前5局未失分。

6局下，猿隊上半季的失誤惡夢再次發生，該半局道博格面對的前兩打席，猿隊二壘手林立和游擊手林承飛就各發生1次失誤，造成無人出局一二壘有人局面。龍隊靠劉基鴻安打先搶下1分，猿隊三壘手梁家榮該局又發生失誤，讓龍隊扳平，猿隊的單局3失誤平了本季聯盟紀錄。

8局下，龍隊開啟攻勢，面對桃猿隊後援投手陳鴻文，郭天信和吉力吉撈．鞏冠敲安，攻佔上得點圈，接著林孝程擊出右外野方向平飛安打，幫助龍隊超前1分，曾陶鎔擊出的滾地球，則幫助龍隊再拿1分，林辰勳接著擊出落點巧妙安打，送回壘上林孝程，龍隊將比分差距再次擴大，單局拿下3分。

林孝程替補出擊，敲出致勝超前安打奪下MVP。龍隊先發洋投鋼龍帳面上無關勝敗，但他6局失2分優質先發，任內包含挨轟僅被擊出2安打，並送出7次三振。

味全龍林孝程關鍵安打。（記者林正堃攝）

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