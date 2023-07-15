日職》宋家豪化解滿壘危機、0.1局無失分 生涯百中繼M4

樂天金鷲宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲台灣投手宋家豪今天登板中繼，後援0.1局驚險化解滿壘危機。不過，樂天牛棚在第8局崩盤，單局被羅德灌5分逆轉，最後樂天在客場以7比9不敵羅德，樂天中止近期的8連勝。

此戰7局上打完，樂天以7比4領先，7局下樂天換左投鈴木翔天後援，他在1出局後被敲二壘安打、以及投出1次保送，鈴木翔天讓羅德打者藤原恭大敲一壘滾地球，樂天守備傳本壘後夾殺羅德三壘跑者石川慎吾，羅德持續2出局攻占一、二壘。

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這時樂天換宋家豪登板後援，先對羅德打者岡大海投保送，讓羅德攻佔滿壘，宋家豪及時讓羅德打者藤岡裕大敲三壘滾地球出局，化解滿壘危機。

總計宋家豪今天後援0.1局沒有失分，投出1次保送，賽後防禦率降至2.81，最快球速為146公里。這是宋家豪本季第9次中繼成功，生涯中繼成功累積至第96次。

樂天牛棚在第8局被羅德打進5分，其中酒居知史後援0.2局投3次保送、被敲1安，失4分，吞本季第3敗。安樂智大後援0.1局也失1分。

羅德投手中村稔彌後援1局無失分，收本季首勝；羅德終結者益田直也後援1局無失分，收下今年第23次救援成功。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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