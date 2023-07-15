中職》這回「紮實」奪下MVP 林孝程笑說：終於不是鳥安了

味全龍林孝程擊出關鍵安打，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕上半季期間，味全龍隊林孝程有兩度替補出擊當英雄的紀錄，一次在新莊、另一次在花蓮，但兩次敲安落點都「巧妙」，在花蓮擊敗統一獅賽後，還被隊友虧：「怎麼又打這種的？」

今晚面對樂天桃猿，龍隊先是趁對方單局3失誤追平，替補出擊的林孝程再次逮到機會，一二壘有人時面對猿隊後援投手陳鴻文，這次他擊出右外野方向平飛安打，帶有1分打點幫助球隊超前，加上9局上最後出局數的關鍵接殺，這次「紮紮實實」幫助球隊拿下勝利。

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林孝程賽後笑說：「這次終於不是鳥安了。」他說，打擊前有提醒自己打紮實、不刻意求長打，也猜測對方很可能先以變化球為主。

林孝程說，上半季末，由於自己出賽比前兩季都多，體能有些下滑，他有請教隊友郭天信跟李凱威，關於體能上的調節。今年面對得點圈，林孝程說心態更不同，他說：「前兩季會比較緊張，會怕打不好，現在心態比較輕鬆。」

至於最後的出局數，林孝程在猿隊攻佔一二壘有人狀況下，驚險接殺陳俊秀擊出的深遠飛球，保住了球隊勝利跟自己的MVP。林孝程笑說，接到後心臟都還在跳，他說：「當下第一個反應是應該不會出去吧，趕快全力拚看看，還好有守住。」

味全龍林孝程擊出關鍵安打，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

味全龍林孝程（左二）擊出關鍵安打，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

味全龍林孝程（左二）擊出關鍵安打，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）



味全龍林孝程擊出關鍵安打。（記者林正堃攝）

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