謝淑薇問鼎生涯第4座溫網冠軍 今日賽事預告與轉播

謝淑薇與史崔可娃攜手再闖決賽。（取自臉書）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

2023溫布頓網球錦標賽女雙決戰今日登場，台灣好手謝淑薇將攜手老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova），碰上昔日戰友梅騰絲（Elise Mertens）以及澳洲亨特（Storm Hunter）所組成的勁敵，謝淑薇能否成功問鼎生涯第4座溫網、第6座大滿貫冠軍，千萬不要錯過轉播！

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而今日大聯盟有滿滿的四場賽事轉播，首先登場的是道奇作客大都會的比賽，道奇推出岡索林（Tony Gonsolin），正面對決上場先發8局僅失1分的千賀滉大；第二場是洋基迎戰小熊，洋基壓上施密特（Clarke Schmidt），力抗28歲右投席柏德（Connor Seabold），究竟洋基能不能止住近期2連敗的小低潮呢？

此外，第三場賽事為美西內戰，太空人將由防禦率王瓦德茲（Framber Valdez）登板，至於六連敗的天使則由火球男德梅斯（Reid Detmers）主投；壓軸賽事將上演紅襪與小熊之戰，美聯6月最佳投手派克斯頓（James Paxton），要強碰小熊王牌史卓曼（Marcus Stroman），屆時「國防部長」張育成能否延續手感再度開轟，以及哪幾隻球隊能笑到最後？喜愛大聯盟的球迷記得收看囉！

中職部分也有兩場賽事，下半季唯一尚未開胡的中信兄弟要挑戰味全龍，兄弟派出鄭凱文與味全錡龍一較高下；另一地於台南開打的富邦統一之戰，賽前雙方各取得一勝一敗，究竟是陳仕朋還是胡智爲能帶領球隊拿下系列賽勝利？球迷們記得鎖定轉播！

MLB

07:10 道奇@大都會 ELEVEN1

08:00 洋基@洛磯 華視

09:00 太空人@天使 緯來體育、愛爾達體育1台

12:00 紅襪@小熊 緯來體育 D-LIVE

中職

17：05 中信兄弟@味全龍 緯來體育

17：05 富邦悍將@統一獅 MOMOTV、愛爾達體育1台

日職

17:00 日本火腿@西武 ELEVEN1

網球

19:45 溫布頓網球公開賽男單、女雙決賽 博斯網球、博斯運動一台

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