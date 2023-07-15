日職》「日本最強投」8局9K好投 賞軟銀相隔15年的7連敗

山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐力士王牌投手山本由伸今天主投8局僅掉1分，賞9次三振，幫助歐力士在客場以3比2擊敗軟銀鷹。山本由伸收下今年第9勝暫居全日職最多，軟銀則吞下7連敗。

山本由伸今天主投8局用114球，被敲6安，僅被軟銀三森大貴敲陽春砲，失掉1分，送出9次三振，賽後防禦率降至1.74。山本由伸本季累積103次三振、每局被上壘率為0.86，都是太平洋聯盟第二佳。

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歐力士第9局派山崎颯一郎後援，他僅投0.2局被敲3安、丟1次保送，包含三森大貴的適時安打，失掉1分。歐力士緊急換宇田川優希後援，他解決軟銀代打的川瀬晃，驚險守住勝利。宇田川優希收下今年首次救援成功。

歐力士全場有9支安打，頓宮裕真單場2安，包含一發陽春砲。野口智哉有一支帶有1分打點的二壘安打；軟銀全隊也有9支安打，三森大貴單場3安猛打賞、包含一發陽春彈。軟銀先發投手有原航平主投7局失2分，吞本季第2敗。

根據《日刊體育》報導，這是軟銀自2008年後，相隔15年吞下7連敗。而軟銀自7月8日之後，連6戰的單場得分都在2分以下。這是自1997年8月10日至16日後，軟銀隊史相隔26年出現的「貧打紀錄」。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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