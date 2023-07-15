溫網》 爆冷！非種子黑馬封后 左手拍萬卓索娃再挫名將賈珀

捷克大黑馬萬卓索娃溫網封后。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽大爆冷門，「非洲一姊 」賈珀（Ons Jabeur）歷經「互破大戰 」功虧一簣，4 ：6、 ４：6不敵捷克大黑馬萬卓索娃（Marketa Vondrousova），突尼西亞名將連續第2年屈居女單亞軍，也讓異軍突起的萬卓索娃，締造史上首位非種子封后的傳奇。

世界排名42的萬卓索娃左手持拍，繼2019年法國公開賽亞軍之後，生涯第2度勇闖大滿貫女單決賽。現年24歲的她作風另類，渾身大小刺青格外醒目，儘管去年手腕再度動刀休兵6個月，被迫缺席多數賽事，如今捲土重來又挺過難關，不但成為公開年代首闖溫網決戰的非種子，最後更在全英草地俱樂部中央球場冷靜沉著通過終極考驗，直落2扳倒名氣響亮且經驗豐富的第6種子賈珀，生涯首捧大滿貫冠軍，也創造屬於自己的歷史。萬卓索娃對戰賈珀形成4勝3負，包括此役今年已經3連勝。

請繼續往下閱讀...

反觀28歲的賈珀球運多舛，總計生涯第3回挺進大滿貫決戰，去年溫網慘遭哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）大逆轉，同年美國公開賽也不敵波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek），如今又跌破專家眼鏡栽在萬卓索娃左手拍下，3度屈居亞軍仍未奪冠圓夢，想要締造非洲及阿拉伯世界的女性第一人紀錄，還得再等等。

捷克大黑馬萬卓索娃。 （歐新社）

捷克大黑馬萬卓索娃。 （歐新社）

捷克大黑馬萬卓索娃溫網封后。 （歐新社）

「非洲一姊 」賈珀。 （歐新社）

「非洲一姊 」賈珀屈居溫網亞軍。 （路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法