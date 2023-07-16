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MLB》讓大谷疑惑的一球、對手都以為吞K 球評嘆：近乎完美投球...

2023/07/16 06:49

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平昨天雙刀出擊，比賽中他對主審的好球帶感到疑惑，攻守交換時還和主審討論好球帶。「投手大谷」此役5局失5分4分自責，天使隊終場以5比7不敵太空人。

此戰第4局上太空人先靠觸身球攻佔一壘，大谷翔平面對太空人打者阿布瑞尤（Jose Abreu），球數來到2好2壞時，大谷投一顆84.4英里的橫掃滑球，落在好球帶的最上緣，但主審柯帕（Ron Kulpa）卻判定壞球，讓大谷當場傻眼。

大谷翔平。（美聯社）　

現場轉播單位《Bally Sports》的球評就說，這顆球是近乎完美的一球，阿布瑞尤也以為吞三振；《The Athletic》記者布拉姆（Sam Blum）也在推特上發文指出，阿布瑞尤也以為自己被三振了，他最後還獲得保送。

大谷最後對阿布瑞尤投保送，該局太空人靠朱克斯（Corey Julks）、潘尼亞（Jeremy Pena）適時安，單局拿2分追平。

大谷翔平此戰續投第6局時，因手指出狀況而被換下場。總計大谷翔平帳面上投5局投球，被敲5安失掉5分有4分自責，賞7次三振、另丟3次保送，吞今年第5敗，賽後防禦率升至3.50。

大谷翔平。（美聯社）　

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