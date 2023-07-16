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溫網》英國地主97年來難得紀錄 斯庫普斯基男雙首奪冠

2023/07/16 06:51

斯庫普斯基（右）與庫霍夫奪下男雙冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然英國名將穆雷（Andy Murray）等地主好手先後落敗，無緣在2023溫布頓網球錦標賽單打舞台締造佳績，斯庫普斯基（Neal Skupski）生涯首獲男雙冠軍，加上前兩年混雙衛冕，至少榮膺東道主97年來第一人，也樂壞中央球場自家觀眾。

斯庫普斯基與荷蘭搭檔庫霍夫（Wesley Koolhof）無愧為男雙頭號種子，不但聯手殺入決賽，最終更以2個6 ：4擊敗阿根廷澤巴洛斯（Horacio Zeballos）／，西班牙格拉諾勒斯（Marcel Granollers），這也讓33歲的斯庫普斯基在主場贏得漫漫職業生涯中首座大滿貫男雙冠軍。由於他曾在2021、2022年連莊全英草地俱樂部混雙金盃，如今更建立全新里程碑，即成為自1926年戈德弗里（Leslie Godfree）以來，第一位拿到男雙和混雙冠軍的東道主。1923年戈德弗里先男雙封王，3年後才混雙掄元。

「我從小看電視轉播溫網長大，這別具意義。」斯庫普斯基受到父親影響，在利物浦帕默斯頓網球俱樂部打球，轉戰職業後專攻雙打，「我和庫霍夫早在18個月前就合拍，贏得大滿貫是我們的目標之一。現在做到了，感覺非常特別。」

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