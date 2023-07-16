溫網》史上最強非種子黑馬 萬卓索娃爆冷封后名利雙收

萬卓索娃。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽大爆冷門，捷克左手拍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）無愧為史上最強黑馬，本屆力挫5大種子高手，榮膺公開年代以來第一位封后的非種子，也是WTA世界排名最低的溫網女單冠軍。

目前排行42的萬卓索娃左手持拍，繼2019年法國公開賽亞軍之後，生涯第2度勇闖大滿貫女單決賽，過去4度溫網最佳僅2021年次輪止步的她，此次卻在全英草地俱樂部瘋狂7連勝，包括俄國12種子庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）、克羅埃西亞20種子維基琪（Donna Vekic）、俄國32種子布茲可娃（Marie Bouzkova）、美國第4種子佩古拉（Jessica Pegula）、突尼西亞第6種子賈珀（Ons Jabeur）等種子都難攖其鋒，甚至連前世界第3、東山再起的烏克蘭媽媽名將斯維托麗娜（Elina Svitolina），也在4強遭她狙擊落馬。

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24歲的萬卓索娃作風另類，渾身大小刺青格外醒目，去年再度手腕動刀休兵6個多月，被迫缺席包括溫網在內多數賽事，甚至連運動用品贊助廠商都沒續約，如今捲土重來卻戲劇性強力反彈，喜獲溫網冠軍獎金235萬英鎊（約9722萬台幣）以及2000職業積分，週一最新女單排名將躋身前十，堪稱名利雙收。

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