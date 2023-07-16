晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》史上最強非種子黑馬 萬卓索娃爆冷封后名利雙收

2023/07/16 06:52

萬卓索娃。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽大爆冷門，捷克左手拍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）無愧為史上最強黑馬，本屆力挫5大種子高手，榮膺公開年代以來第一位封后的非種子，也是WTA世界排名最低的溫網女單冠軍。

目前排行42的萬卓索娃左手持拍，繼2019年法國公開賽亞軍之後，生涯第2度勇闖大滿貫女單決賽，過去4度溫網最佳僅2021年次輪止步的她，此次卻在全英草地俱樂部瘋狂7連勝，包括俄國12種子庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）、克羅埃西亞20種子維基琪（Donna Vekic）、俄國32種子布茲可娃（Marie Bouzkova）、美國第4種子佩古拉（Jessica Pegula）、突尼西亞第6種子賈珀（Ons Jabeur）等種子都難攖其鋒，甚至連前世界第3、東山再起的烏克蘭媽媽名將斯維托麗娜（Elina Svitolina），也在4強遭她狙擊落馬。

24歲的萬卓索娃作風另類，渾身大小刺青格外醒目，去年再度手腕動刀休兵6個多月，被迫缺席包括溫網在內多數賽事，甚至連運動用品贊助廠商都沒續約，如今捲土重來卻戲劇性強力反彈，喜獲溫網冠軍獎金235萬英鎊（約9722萬台幣）以及2000職業積分，週一最新女單排名將躋身前十，堪稱名利雙收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。