溫網》悲情！大滿貫三亞 「非洲一姊 」賈珀哭著領獎

賈珀。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽大爆冷門，「非洲一姊 」賈珀（Ons Jabeur）歷經「 互破大戰 」功虧一簣，直落2不敵捷克非種子超級黑馬萬卓索娃（Marketa Vondrousova），連續第2年女單決賽吞敗，也是大滿貫第3座亞軍，賽後領獎時流淚哭泣格外悲情。

28歲的賈珀球運多舛，去年溫網壓軸慘遭哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）大逆轉，同年美國公開賽爭冠也不敵波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek），如今捲土重來先復仇蕾巴金娜，又扳倒白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），挾著連斬兩大女網「新三巨頭」的銳氣，「非洲一姊 」原被各界看好掄元圓夢。不料球是圓的，最終賈珀跌破專家與國際賭盤的眼鏡，失常栽在萬卓索娃左手拍下，抱憾3度屈居大滿貫亞軍，又與非洲及阿拉伯世界女子第一人的歷史紀錄失之交臂。

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當賈珀領取亞軍獎盤時，壓抑不住悲傷情緒，一度難過到低頭不語，只能用左手捂著眼睛，卻止不住潰堤淚水，令球迷相當心疼。只不過，外號「幸福部長」的她，很快恢復平靜樂觀回應，甚至自我解嘲說：「這太困難了，明天肯定到處都是我哭很醜的照片。這是網球生涯最慘痛的失利，但我不會放棄，只能繼續努力。總有一天能拿到大滿貫冠軍！」

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