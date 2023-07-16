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溫網》力拚「海峽大滿貫」！謝淑薇深夜女雙冠軍戰出擊

2023/07/16 06:55

謝淑薇深夜女雙冠軍戰出擊。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽壓軸的女雙決戰，今晚將在中央球場9點男單冠軍賽後登場，台將謝淑薇準備挑戰賽史第4冠，以及難度極高的「海峽大滿貫（Channel Slam）」，戰況備受各界矚目。

寶刀未老的謝淑薇，與本季結束就退休的捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）重新合拍，本屆溫網穩紮穩打已經連闖6關， 「台捷聯軍」相隔4年重返女雙決賽，壓軸對手正是來勢洶洶的第3種子比利時梅騰絲（Elise Mertens） ／澳洲亨特（Storm Hunter）。默契與經驗十足的謝淑薇／史崔可娃，正是2019年溫網女雙贏家，巧的是，梅騰絲也曾與小薇在2021年溫網攜手奪冠，如今雙方化友為敵隔網爭后，強強對決勢必碰撞出精彩火花。小薇期許延續手感和氣勢，用跨季18連勝收尾，4度溫網綠茵攻頂，加上過往兩回法網掄元，最後笑捧生涯大滿貫第6冠。

４月底復出不久，就在上月法國公開賽女雙二度稱霸的謝淑薇，也已跨越英吉利海峽，在短短一個多月接連挑戰羅蘭加洛斯紅土、全英草地俱樂部這兩項大滿貫金盃，由於場地性質迥然不同，球速從慢到快的差異極大，加上賽季調整時間相當短，「海峽大滿貫」對各國好手來說無疑是嚴苛考驗。

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