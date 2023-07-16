MiLB》「讓更多台灣人有機會來美國」林昱珉20歲登上2A吐心聲

林昱珉。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕20歲的台灣旅美小將林昱珉正式升上小聯盟2A，高階1A球隊日前釋出教練團公布消息的影片，也收錄教練團及隊友對他的讚賞。

林昱珉今年所屬的希爾斯伯勒啤酒花隊（Hillsboro Hops）昨分享日前球員得知自己將前往2A、欣喜若狂的畫面，林昱珉的消息由投手教練公布，值得一提的是，這位投手教練正是曾效力過義大犀牛的洋投何南德（Gaby Hernandez）。

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陣中捕手多拉齊歐（J.J. D’Orazio）與林昱珉同時升上2A，他大讚林昱珉是很棒的投手，「接捕他的球是很愉快的經驗。」

何南德則大讚林育珉是不可多得的投手，「你很少看到這樣的選手，他一直在成長、愈來愈像一個職業選手，表現非常超齡，我為他感到驕傲。」

教頭葛裘妮可（Ronnie Gajownik）更以一句話表達最高度的肯定，形容林昱珉的投球宛如藝術品（a moving piece of art）。

林昱珉受訪時則透露升上2A的心境：「我覺得我最大的成績就是因為我不是美國人，我們台灣人來小聯盟比賽滿不容易的，我還可以這樣投出一個還不錯的成績，讓更多台灣人有機會來美國。」

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