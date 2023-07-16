MLB》馬查多超大號300轟也沒用！史瓦伯8下關鍵安率費城人力退教士

馬查多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今繼續迎戰費城人，明星三壘手馬查多（Manny Machado）敲出個人生涯第300支全壘打，無奈這發全壘打最終還是成為空響，費城人在8局下靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）的關鍵超前安打，以6：4氣走教士。

教士在2局上靠著葛里遜（Trent Grisham）3分砲先馳得點，但6局下馬許（Brandon Marsh）二壘安打送回2分，史瓦伯7局下也回敬一發陽春砲，幫助費城人瞬間追平。

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馬查多於8局上半鎖定費城人中繼投手史狀姆（Matt Strahm）的94英里內角速球，將球直接掃進費城人主場左外野第二層看台，這支全壘打是他本季第17轟，飛行距離為425英尺（129.5公尺），擊球初速為108.5英里（174.6公里），生涯300轟就此誕生，也一棒將比數超前為4：3。

馬查多成為大聯盟史上第157位加入300轟俱樂部的成員，他7月手感火燙，只打了11場比賽就狂敲8轟，打下18分打點，單月打擊三圍.366/.435/.976。

但8局下，哈波（Bryce Harper）先是在1出局一、三壘有人時敲出安打再度追平，接著史瓦伯跳出來當英雄，敲出中外野方向強勁安打，費城人5：4超前，下一棒T.透納（Trea Turner）再補上一支安打，以6：4鎖定戰局。

史瓦伯。（法新社）

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