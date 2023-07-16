MLB》開轟隔天坐板凳 紅襪教頭再擺被張育成取代的老將：對他有信心

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今繼續交手小熊，昨日於9局上開轟替球隊錦上添花的我國好手張育成，今卻坐壁上觀沒有上場。而此役天紅襪先發游擊手的任務，又交給本季守備頻頻出包31歲老將赫南德茲（Kike Hernandez），賽前總教練柯拉（Alex Cora）談及此調度，也給予赫南德茲稱讚。

赫南德茲本季在游擊防區共出現15次失誤，自張育成回歸以後，他的先發地位再度被取代。不過過去一個月他只出現一次失誤，表現似乎有所提升，這也讓柯拉在賽前受訪時表現出對赫南德茲的信心。

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「我可有自信的說，我們在一個月前就不再拘泥那些錯誤。這一個月以來，他（赫南德茲）一直為我們的游擊區貢獻出色的防守，我們不停移動他，讓他嘗試不同守位，但我還是對他守游擊有信心。」柯拉透露，赫南德茲近期對守備下不少功夫，也有了回報，「我對他今天擔任先發游擊手完全沒意見。」

然而有別於昨天的6轟煙火秀，紅襪今反遭小熊反咬，先發投手派克斯頓（James Paxton）在3局上被爆打6分，包括貝林傑（Cody Bellinger）的滿貫砲；而紅襪打線前6局受限小熊強投史卓曼（Marcus Stroman）封鎖，僅打出3支安打攻下1分，最終以4：10不敵小熊。而取代張育成先發的赫南德茲，2打數沒有安打，選到1次四壞保送。

赫南德茲。（美聯社）

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