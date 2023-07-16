晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》開轟隔天坐板凳 紅襪教頭再擺被張育成取代的老將：對他有信心

2023/07/16 09:19

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今繼續交手小熊，昨日於9局上開轟替球隊錦上添花的我國好手張育成，今卻坐壁上觀沒有上場。而此役天紅襪先發游擊手的任務，又交給本季守備頻頻出包31歲老將赫南德茲（Kike Hernandez），賽前總教練柯拉（Alex Cora）談及此調度，也給予赫南德茲稱讚。

赫南德茲本季在游擊防區共出現15次失誤，自張育成回歸以後，他的先發地位再度被取代。不過過去一個月他只出現一次失誤，表現似乎有所提升，這也讓柯拉在賽前受訪時表現出對赫南德茲的信心。

「我可有自信的說，我們在一個月前就不再拘泥那些錯誤。這一個月以來，他（赫南德茲）一直為我們的游擊區貢獻出色的防守，我們不停移動他，讓他嘗試不同守位，但我還是對他守游擊有信心。」柯拉透露，赫南德茲近期對守備下不少功夫，也有了回報，「我對他今天擔任先發游擊手完全沒意見。」

然而有別於昨天的6轟煙火秀，紅襪今反遭小熊反咬，先發投手派克斯頓（James Paxton）在3局上被爆打6分，包括貝林傑（Cody Bellinger）的滿貫砲；而紅襪打線前6局受限小熊強投史卓曼（Marcus Stroman）封鎖，僅打出3支安打攻下1分，最終以4：10不敵小熊。而取代張育成先發的赫南德茲，2打數沒有安打，選到1次四壞保送。

赫南德茲。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。