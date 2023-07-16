MLB》近4戰4轟絕好調！「怪力男」3分砲、4打點助陣 洋基力退洛磯

史坦頓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客洛磯之戰，條紋軍擺脫上戰吞敗陰霾，靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）3分砲，加上先發投手施密特（Clarke Schmidt）6局8K的優質先發，終場以6：3擊敗洛磯，進帳下半季首勝。

洋基開賽就靠著托瑞斯（Gleyber Torres）的三壘安打攻占得分大門口，史坦頓擊出游擊滾地球送回托瑞斯，助隊先馳得點；不過1局下先發投手施密特在一、三壘有人時發生投手犯規，讓三壘上的普洛法（Jurickson Profar）兵不血刃回本壘追平比分。

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不過洋基很快做出反擊，東岡凱爾（Kyle Higashioka）滿壘時打出高飛犧牲打，托瑞斯也擊出安打，隨後史坦頓又展現驚人怪力，輕鬆往右外野一推，補上一發3分砲，洋基取得6：1大幅領先。

Big G. Big Blast. pic.twitter.com/HpJWDVXvsB — New York Yankees （@Yankees） July 16, 2023

洛磯在7局下靠著克隆（C.J. Cron）中外野陽春砲追回1分，8局下有著無人出局一、三壘有人大好機會，麥卡洪（Ryan McMahon）卻敲出雙殺打，僅再添1分。9局下洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）僅被擊出1支安打，順利解決最後半局。

洋基先發投手施密特今主投6局僅被敲3支安打，包含1發2分砲失掉2分，狂飆8次三振，另送出1保送，拿下本季第5勝；而今天開轟、打下4打點的史坦頓，近況有加溫的跡象，近4場比賽就狂敲4轟，累積9分打點。

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