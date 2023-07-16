NBA》棄南灘擇洛城 熱火奪冠功臣透露加盟紫金大軍主因

文森（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／台北報導〕湖人今夏以3年3300萬美元簽下熱火後衛文森（Gabe Vincent），近日他上前NBA射手瑞迪克（J.J. Redick）的Podcast節目，也透露為何選擇離開熱火加盟湖人的原因。

文森強調自己對於熱火充滿愛與感激，但他必須為自己和家人做出經濟上最合理的抉擇，「熱火給了我成長的機會，但到最後仍是商業考量。有些事熱火所能給的有限，但其他球隊能給予更多，這只是在商言商。我認為洛杉磯是理想的落腳處，我對未來感到期待。」

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出生且成長於加州的文森，也坦承這跟他的決定有著很緊密的關聯，「這很棒，最終我還是能回到西岸老家，我的家人能夠更常來看我比賽。湖人是支充滿史的球隊，我又在加州長大，而你了解湖人，你就了解NBA，這實在令人興奮。」文森也認為，回到熟悉的家鄉，自己在適應上也相對容易許多。

27歲、188公分的文森在2018年選秀名落孫山，直到2019-20賽季才正式加入熱火，並在生涯第4個賽季，也就是今年嶄露頭角，成為熱火以老八之姿闖進總冠軍賽的關鍵成員。他在今年季後賽投進51顆三分球，位居熱火團隊第三，三分命中率37.8%。

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