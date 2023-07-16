晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》貝茲開轟+4安猛打賞 千賀滉大6局9K優質先發無緣第8勝

2023/07/16 11:17

千賀滉大。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今在主場迎戰道奇，日籍強投千賀滉大繳出6局僅失1責失的優質先發，還飆出9次三振，可惜隊友熄火，無緣勝投。

千賀滉大今在3局一顆外角速球被道奇強打貝茲（Mookie Betts）逮中，形成右外野方向陽春彈，這也是他今登板唯一掉的一分，一路投到6局僅被敲4支安打、另有2次保送、飆出9次三振，防禦率微降至3.20，退場時雙方形成1：1平手，他也因此無緣第8勝。

道奇在8局上攻勢再起，馬恩西（Max Muncy）與馬丁尼茲（J.D. Martinez）連續安打攻佔一三壘，佩洛塔（David Peralta）敲出一壘方向滾地球送回三壘跑者，道奇攻下超前分。大都會雖在該局下半擁有無人出局攻占一壘的大好得分機會，不過最後無功而返。

今天開轟的貝茲在9局上第一個上來打擊就敲出安打、此役繳出4支4猛打賞，一出局後靠著史密斯（Will Smith）的二壘安打上到三壘，接著馬恩西敲出三壘方向上空飛球，大都會三壘手貝提（Brett Baty）發生失誤，免費奉送道奇1分。

道奇接下來再靠馬丁尼茲、佩洛塔兩支安打攻下2分，終場就以5：1踢館成功，中繼1局無失分的葛拉特羅（Brusdar Graterol）收下本季第3勝，奧塔維諾（Adam Ottavino）苦吞今年第4敗。

貝茲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。