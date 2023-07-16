MLB》貝茲開轟+4安猛打賞 千賀滉大6局9K優質先發無緣第8勝

千賀滉大。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今在主場迎戰道奇，日籍強投千賀滉大繳出6局僅失1責失的優質先發，還飆出9次三振，可惜隊友熄火，無緣勝投。

千賀滉大今在3局一顆外角速球被道奇強打貝茲（Mookie Betts）逮中，形成右外野方向陽春彈，這也是他今登板唯一掉的一分，一路投到6局僅被敲4支安打、另有2次保送、飆出9次三振，防禦率微降至3.20，退場時雙方形成1：1平手，他也因此無緣第8勝。

請繼續往下閱讀...

道奇在8局上攻勢再起，馬恩西（Max Muncy）與馬丁尼茲（J.D. Martinez）連續安打攻佔一三壘，佩洛塔（David Peralta）敲出一壘方向滾地球送回三壘跑者，道奇攻下超前分。大都會雖在該局下半擁有無人出局攻占一壘的大好得分機會，不過最後無功而返。

今天開轟的貝茲在9局上第一個上來打擊就敲出安打、此役繳出4支4猛打賞，一出局後靠著史密斯（Will Smith）的二壘安打上到三壘，接著馬恩西敲出三壘方向上空飛球，大都會三壘手貝提（Brett Baty）發生失誤，免費奉送道奇1分。

道奇接下來再靠馬丁尼茲、佩洛塔兩支安打攻下2分，終場就以5：1踢館成功，中繼1局無失分的葛拉特羅（Brusdar Graterol）收下本季第3勝，奧塔維諾（Adam Ottavino）苦吞今年第4敗。

貝茲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法