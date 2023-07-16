NBA》致敬「指環王」羅素 詹皇將改穿回「23」號球衣

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕38歲湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前出席年度體育卓越表現獎（ESPY）典禮，並宣布續戰下賽季，而今天他更透過經紀人保羅（Rich Paul）發布一項重要聲明，為了致敬已逝傳奇中鋒「指環王」羅素（Bill Russell），詹姆斯下季的背號將從6號改回熟悉的23號。

去年夏天，88歲的羅素與世長辭，聯盟也將他的6號球衣從30支球隊當中退休，成為史上第一人，不過身穿背號6號球衣的球員仍不受影響，詹皇當時也曾表示會續穿6號來致敬羅素，但未來不確定是否會這樣做。如今身為詹皇老友兼經紀人的保羅表示，「這是LeBron的決定，他選擇這樣做，是出自於對羅素的尊重。」

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羅素幫助塞爾提克奪下11座總冠軍，他個人拿下5座MVP，入選12次全明星賽，並成為史上首位黑人總教練，以球員兼教練身分拿下生涯最後2枚冠軍戒，2009年起，MNA總冠軍MVP獎盃也以羅素的名字命名。

詹皇曾在首次替美國征戰國際賽時披上6號球衣，後來將天賦帶往邁阿密後，也將23號改為6號，因為熱火球團為了紀念「籃球之神」喬丹而將23號退休。2014年回到克里夫蘭後，詹皇再次披上23號戰袍，直到2021-22年賽季，詹皇才又改回6號球衣。

而詹皇生涯累積4座總冠軍，也拿下4次總冠軍戰MVP，在2016年帶領騎士於第7戰打敗勇士後，羅素也親自頒獎給詹皇。

羅素與詹皇。（資料照，美聯社）

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