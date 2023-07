MLB》昨怠慢守備讓大谷翔平超無奈 天使三壘手道歉了（影音）

倫吉佛。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使三壘手倫吉佛(Luis Rengifo)昨因發生失誤被懲罰性調度,不過今仍獲得先發機會,天使總教練奈文(Phil Nevin)賽前表示,他已承認自己的錯誤並致歉。

昨大谷翔平先發對決太空人一役,倫吉佛在處理三壘高彈跳球時發生失誤,且去外野追球時也相當不積極,讓太空人輕鬆跑回1分,當時站在投手丘的大谷見狀也低下頭來、露出沮喪表情。

倫吉佛在該局就被代打換下場,天使總教練奈文賽後被問及此調度時表示「無法容忍」,不過今仍將倫吉佛排在先發第9棒、擔任二壘手,令許多美國球迷感到不解。

奈文今賽前表示已跟倫吉佛談過,「他了解我想表達的,也道歉了。」奈文強調,今天又是新的一天,倫吉佛已經明白昨天自己犯了是什麼樣的錯誤,「我一開始就說了,我們具備擊敗對手的實力,只是不能犯小錯誤。」

Luis Rengifo boots a grounder and then takes his time getting to the ball he booted into the outfield: pic.twitter.com/66TtiifTwC