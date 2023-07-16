MLB》昨怠慢守備讓大谷翔平超無奈 天使三壘手道歉了（影音）

倫吉佛。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使三壘手倫吉佛（Luis Rengifo）昨因發生失誤被懲罰性調度，不過今仍獲得先發機會，天使總教練奈文（Phil Nevin）賽前表示，他已承認自己的錯誤並致歉。

昨大谷翔平先發對決太空人一役，倫吉佛在處理三壘高彈跳球時發生失誤，且去外野追球時也相當不積極，讓太空人輕鬆跑回1分，當時站在投手丘的大谷見狀也低下頭來、露出沮喪表情。

請繼續往下閱讀...

倫吉佛在該局就被代打換下場，天使總教練奈文賽後被問及此調度時表示「無法容忍」，不過今仍將倫吉佛排在先發第9棒、擔任二壘手，令許多美國球迷感到不解。

奈文今賽前表示已跟倫吉佛談過，「他了解我想表達的，也道歉了。」奈文強調，今天又是新的一天，倫吉佛已經明白昨天自己犯了是什麼樣的錯誤，「我一開始就說了，我們具備擊敗對手的實力，只是不能犯小錯誤。」

Luis Rengifo boots a grounder and then takes his time getting to the ball he booted into the outfield: pic.twitter.com/66TtiifTwC — Beyond The Halo （@BeyondTheHalo） July 15, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法