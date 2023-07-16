MLB》回到老東家主場8打數猛夯5安 洋基明星二壘手心懷感激吐心聲

拉梅修。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基下半季首先與洛磯展開3連戰，這對35歲明星二壘手拉梅修（DJ LeMahieu）來說別具意義，這是他首度以敵隊球員身分回到洛磯主場，打擊表現也有所回溫，也讓他對老東家道出心聲。

儘管拉梅修在加入洋基的前幾個賽季，向外界證明他的打擊王身手，並非受惠於洛磯主場「打者天堂」的特性，但今年進入下半季前，拉梅修僅繳出2成20打擊率，進攻指數為低迷的0.643，被三振率則創下生涯新高。

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不過昨天拉梅修先發敲出2支安打，創下自美國時間6月9日以來的個人單場最多安，今天他更繳出3安猛打賞，還包含2支二壘安打，下半季開打2場比賽，拉梅修8打數就猛敲5安打，跟整季迷航的狀況判若兩人。

昨天賽前，洛磯主場也用大螢幕歡迎拉梅修回歸，拉梅修從休息區走出場向全場球迷致意，並表示，「這對我來說是一個特別的地方，在這裡獲得許多成長，我曾經是這支偉大球隊的一份子，有著不可思議的隊友。」

而對於本季面臨前所未有的低潮，拉梅修則表示，「我一直在努力尋找解決方案，為自己和球隊，我們獲得了充分休息，現在我們準備往前看。我們有很多重要的事情要做，我相信下半季會很特別。」

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