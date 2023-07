大谷翔平夯出陽春彈。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕昨天因手指傷勢退場的大谷翔平今在9局轟出陽春彈,也點燃球隊反攻氣焰,本季第33轟出爐,持續穩居大聯盟全壘打王。

大谷翔平昨二刀流面對太空人吞下敗仗,今持續以打者身分先發上陣,前4打數都無功而返、還吞下3K,9局下面對太空人終結者普雷斯利(Ryan Pressly),在1好1壞之下,夯出擊球初速103.5英里、飛行距離404英尺的陽春彈,幫助天使追到10:12。

大谷翔平這一轟也點燃球隊反攻氣焰,天使在9局下灌進3分,將比賽逼入延長賽。

Shohei Ohtani hits his 33rd homer of the season! pic.twitter.com/riJ5zV548w