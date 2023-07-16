田徑亞錦賽》楊俊瀚200M、標槍鄭兆村 今日接力登場拚獎牌

「台灣最速男」楊俊瀚以20秒71晉級男子200公尺決賽。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕台灣隊昨在2023年亞洲田徑錦標賽獎牌終於開張，今日將由東京奧運國手「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽、「黃金右臂」鄭兆村的男子標槍決賽，期待兩人再創佳績，並尋求獎牌入袋。

今日是亞錦賽最終日賽事，台灣隊在早上賽程唯一出賽的是20公里競走全國紀錄保持人許嘉維，在決賽以1小時31分30秒排名第6。

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26歲的楊俊瀚昨在200公尺預賽，以20秒87分組第2晉級準決賽；他準決賽和日本20歲快腿鵜澤飛羽同場較勁，以20秒71分組第2晉級，在決賽8位選手中居第3，仍有機會在今天晚上7點05分的決賽站上頒獎台。

楊俊瀚生涯在亞錦賽200公尺最佳戰績是2017年以20秒66摘金，更是台灣在亞錦賽短跑項目的首面金牌，如今過了6年能否再創佳績值得關注。

在2019年亞錦賽，鄭兆村以86公尺72破大會紀錄摘金，今天下午5點20分將在男子標槍決賽登場，同時也要尋求衛冕。值得一提的是，昨在男子跳遠驚奇一跳的林昱堂以8公尺40成為大會紀錄保持人，他與鄭兆村皆為在亞錦賽創大會紀錄的台灣好手。

鄭兆村。（資料照，記者陳志曲攝）

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