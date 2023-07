MLB》大谷翔平9下開轟點燃攻勢 天使延長賽氣走太空人（影音）

大谷翔平第33轟出爐。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使今繼續在主場迎戰太空人,雙方砲火猛烈、你來我往,昨天因手指傷勢退場的大谷翔平今在9局轟出陽春彈,也點燃球隊反攻氣焰,天使終場在延長賽10局靠著對手的失誤,以13:12艱辛收下勝利。

昨天因怠慢失誤遭到懲罰性調度的倫吉佛(Luis Rengifo),今2局轟出三分砲助隊先馳得點,不過太空人的反擊來得很快,塔克(Kyle Tucker)與馬度納多(Martin Maldonado)3、4兩局各一支安打幫助球隊反倒取得1分超前。

7局上太空人攻勢再起,包括阿布瑞尤(Jose Abreu)的三分砲在內攻下5分大局,不過天使不遑多讓,該局下半尼托(Zach Neto)與摩斯塔卡司(Mike Moustakas)的兩發全壘打,幫助天使追到9:9平手。

只是天使牛棚未能守住平手局面,8局上麥科密克(Chas McCormick)敲出超前兩分砲,9局上狄亞茲(Yainer Diaz)的安打再送回二壘上的阿布瑞尤(José Abreu),太空人再下一城。

昨二刀流吞敗的大谷翔平今前4打數都繳白卷、還吞下3K,9局終於一吐怨氣,從太空人終結者普雷斯利(Ryan Pressly)手中夯出擊球初速103.5英里、距離404英尺的陽春彈,本季第33轟出爐,這一轟也點燃球隊反攻氣焰,天使在9局下灌進3分,將比賽逼入延長賽。

大谷翔平在10局下沒有打擊機會,直接獲得敬遠保送,天使攻佔一二壘,下一棒沃德(Taylor Ward)敲出中間方向滾地球,太空人策動雙殺不成、游擊手凱辛格(Grae Kessinger)發生傳球失誤,讓二壘上的凱比奇(Trey Cabbage)跑回超前分,天使終場就以1分差收下逆轉勝。

