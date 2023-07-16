MLB》大谷翔平9下開轟點燃攻勢 天使延長賽氣走太空人（影音）

大谷翔平第33轟出爐。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使今繼續在主場迎戰太空人，雙方砲火猛烈、你來我往，昨天因手指傷勢退場的大谷翔平今在9局轟出陽春彈，也點燃球隊反攻氣焰，天使終場在延長賽10局靠著對手的失誤，以13：12艱辛收下勝利。

昨天因怠慢失誤遭到懲罰性調度的倫吉佛（Luis Rengifo），今2局轟出三分砲助隊先馳得點，不過太空人的反擊來得很快，塔克（Kyle Tucker）與馬度納多（Martin Maldonado）3、4兩局各一支安打幫助球隊反倒取得1分超前。

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7局上太空人攻勢再起，包括阿布瑞尤（Jose Abreu）的三分砲在內攻下5分大局，不過天使不遑多讓，該局下半尼托（Zach Neto）與摩斯塔卡司（Mike Moustakas）的兩發全壘打，幫助天使追到9：9平手。

只是天使牛棚未能守住平手局面，8局上麥科密克（Chas McCormick）敲出超前兩分砲，9局上狄亞茲（Yainer Diaz）的安打再送回二壘上的阿布瑞尤（José Abreu），太空人再下一城。

昨二刀流吞敗的大谷翔平今前4打數都繳白卷、還吞下3K，9局終於一吐怨氣，從太空人終結者普雷斯利（Ryan Pressly）手中夯出擊球初速103.5英里、距離404英尺的陽春彈，本季第33轟出爐，這一轟也點燃球隊反攻氣焰，天使在9局下灌進3分，將比賽逼入延長賽。

大谷翔平在10局下沒有打擊機會，直接獲得敬遠保送，天使攻佔一二壘，下一棒沃德（Taylor Ward）敲出中間方向滾地球，太空人策動雙殺不成、游擊手凱辛格（Grae Kessinger）發生傳球失誤，讓二壘上的凱比奇（Trey Cabbage）跑回超前分，天使終場就以1分差收下逆轉勝。

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（@BallySportWest）pic.twitter.com/hgaSTdP6xQ — Sports Illustrated （@SInow） July 16, 2023

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