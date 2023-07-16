田徑亞錦賽》林昱堂驚天一跳 8公尺40亞洲多少人能辦到？

跳遠好手林昱堂昨在亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽，跳出破大會紀錄、全國紀錄的8公尺40，以3公分之差氣走本季世界第2的印度名將穆拉利，摘下台灣隊本屆首金，並拿下今年匈牙利世錦賽、明年巴黎奧運的參賽門票。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕林昱堂昨在亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽神來一跳，以8公尺40雙破大會紀錄及全國紀錄，摘台灣隊本屆首金，並一舉達到今年匈牙利世錦賽、明年巴黎奧運參賽標準，這一跳過去有多亞洲人能辦到？

世界跳遠紀錄是由美國名將鮑威爾（Mike Powell）在1991年締造的8公尺95，亞洲跳遠紀錄是由沙烏地阿拉伯傳奇名將阿爾胡瓦利迪（Mohammed Al-Khuwalidi）在2006年締造的8公尺48。

請繼續往下閱讀...

過去亞洲有8人跳過8公尺40，如今林昱堂這一跳成功進軍「8公尺40俱樂部」，成為第9人。在9人中則有6位現役選手，包括世錦賽金牌中國王嘉男8公尺47、中國石雨豪8公尺43、日本城山正太郎8公尺40，以及印度阿爾德里（Jeswin Aldrin）8公尺42、穆拉利（Sreeshankar Murali）的8公尺41。

至於國際田總更新今年的男子跳遠成績，林昱堂目前居亞洲第3、世界第4，本季世界飛最遠是義大利選手福蘭尼的（Mattia Furlani）8公尺44。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法