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MLB》道奇為何簽當年「太鼓達人」外野手？ 洛媒揭露背後緣由

2023/07/16 14:28

馬里斯尼克。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕2017年，太空人擊敗道奇奪下世界大賽冠軍，事後被證實太空人當年以敲擊垃圾桶來偷對手暗號，遭到唾棄至今，更被台灣球迷戲稱「太鼓達人」。不過道奇日前宣布簽下外野手馬里斯尼克（Jake Marisnick），他就是當年太空人成員之一。

現年32歲的馬里斯尼克，生涯最輝煌的歲月都是在效力那支惡名昭彰的太空人時期度過，從2020年轉戰他隊後成為棒球浪人，4年內就換了7支球隊，道奇則是他今年球季待的第3支球隊。

儘管憤怒隨著時間消退，但道奇球團、球員乃至球迷，對太空人這起作弊醜聞的態度不曾改變過，而當年與太空人進行世界大賽的道奇成員，目前僅剩下克蕭（Clayton Kershaw）、巴恩斯（Austin Barnes）與泰勒（Chris Taylor），而他們竟都誠摯歡迎馬里斯尼克的加盟，特別是克蕭。

「我確實滿喜歡Jake的，」克蕭透過《洛杉磯時報》說道，「我認為他已經面對這件事很久了，也對此感到悔恨，此時此刻這也是你唯一所求，他是個好人，肯定能幫助球隊。」而且，正如克蕭所說，「至少不是其他（太空人的）人。」

去年休季，道奇並沒有認真追求柯瑞亞（Carlos Correa）加盟，因為他正是當年太空人的核心球員，但馬里斯尼克並非如此。「他並不是真正帶領那支球隊的人。」身為馬里斯尼克高中隊友的巴恩斯說道，「我不會對他感到生氣，因為他甚至不在球隊中，我想出於私心，這並沒有影響我。」

馬里斯尼克在當年的世界大賽的確沒有出賽，事實上，他還因為手部傷勢缺席整個季後賽。儘管他當年的16轟與0.814的進攻指數都創下生涯最佳，但始終不是太空人最主要的進攻火力，球隊看中他的是在中外野的防守功力。

而道奇簽下馬里斯尼克，也是希望借助他的守備幫助球隊，右打的他也提供面對左投時更多的代打選項。他受訪憶及當年醜聞，也後悔自己沒有發聲，以及做出抵制的行為，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也對過去早已釋懷，「繼續懷有惡意沒有好處，我相信我們的球迷會喜歡他。」

馬里斯尼克。（資料照，法新社）

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