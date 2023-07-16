MLB》洋基向運動家換來的「玻璃王牌」歸期未定 主帥曝未來計畫

蒙塔斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基去年交易大限前成功向運動家換來王牌右投蒙塔斯（Frankie Montas），然而披上條紋軍戰袍後，蒙塔斯表現判若兩人。時隔一年，當初這筆交易被外界評為是總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）做出的史上最糟交易之一。

30歲的蒙塔斯上季在運動家19場先發，防禦率為3.18，但來到洋基後的8場先發，他僅拿下1勝3敗，防禦率高達6.35。

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洋基用左投瓦迪查克（Ken Waldichuk）、左投希爾斯（JP Sears）、右投梅迪納（Luis Medina）以及二壘手鮑曼（Cooper Bowman）等4位當時排名下滑的潛力新秀換來蒙塔斯，如今希爾斯與瓦迪查克在今年都逐漸站穩運動家先發輪值，而蒙塔斯本季因肩膀不適得動關節鏡手術，至今一球未投且歸期未定。

洋基原本希望蒙塔斯能在8月前回歸，但自5月底開始傳接球復健後，蒙塔斯的復原進度持續延宕。總教練布恩（Aaron Boone）受訪談到蒙塔斯的近況，他透露蒙塔斯將在洋基後天對上天使的系列戰，在安納罕與球隊會合，因為蒙塔斯也將前往南加州與醫師進行復原診斷。

布恩表示，在與蒙塔斯會合後，會視他的情況來判定接下來是否有機會回到投手丘，不過是以中繼投手的身分回歸，紐媒《NJ.com》認為，由於蒙塔斯過去2個月的復原狀況沒有任何進展，恐怕至少得等到9月中旬才有望回歸。

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