MiLB》化解滿壘危機 鄧愷威3A中繼4局無失分飆4K

鄧愷威。（取自推特）

〔中央社〕美國職棒舊金山巨人隊小聯盟3A台灣投手鄧愷威今天長中繼登板，雖然一度面臨滿壘危機，但自己成功化解，最終投了4局沒有失分，並送出4次三振，不過巨人隊3A最後落敗。

鄧愷威本季從小聯盟2A起步，不過在6月被球隊升上3A，距離大聯盟又更近一步。巨人隊3A今天對上道奇隊3A的賽事，鄧愷威在第5局登板中繼，1出局後被敲出二壘安打，之後又投出2次保送，面臨滿壘危機，不過最後讓打者擊出高飛球出局，守住失分危機。

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鄧愷威在之後幾局回穩，6局上及7局上演出6上6下，各投出1次三振；8局上2出局後接連被敲2支安打，形成二、三壘有人，不過最後飆出三振化解危機。總計鄧愷威用64球投4局，被敲出3支安打，投2次保送、4次三振，沒有失分，單場最快球速為96.1英里（約154.6公里），是一顆伸卡球。

鄧愷威本季目前在3A層級出賽5場，包含4場先發、投21局，失掉6分自責分，送出21次三振，拿下2勝1敗，目前防禦率2.57。

巨人隊3A在6局下靠著強生（Bryce Johnson）敲出陽春砲，追成3比3平手，鄧愷威退場時仍維持平手局面；不過9局上包括布希（Michael Busch）的2分在內，道奇隊3A攻下4分大局，終場巨人隊3A以3比7不敵道奇隊3A。

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