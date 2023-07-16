NFL》誓言締造史無前例紀錄！ 海豚明星外接手發下超狂豪語

海豚明星外接手希爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕距離NFL開季僅剩不到2個月，邁阿密海豚當家明星外接手希爾（Tyreek Hill）也替自己的新球季訂下目標，那就是史無前例的單季接球2000碼。

希爾近日在自己的Podcast節目中發下豪語，「下個球季我會突破2000碼，在我退休以前，我希望能夠拿下單季2000碼，還有另一座超級盃冠軍。我們都會親眼見證的，等著看吧！」

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NFL史上單季最多接球碼數為1946碼，由前底特律獅子明星外接手「威震天（Megatron）」強森（Calvin Johnson）於2012年所締造。而希爾上季的前9場比賽就累積1104碼，相當有望突破2000碼，不過受球隊先發四分衛塔格維洛瓦（Tua Tagovailoa）與替補四分衛布里吉瓦特（Teddy Bridgewater）先後遭遇嚴重傷勢影響，使他最後僅繳出1710碼，但仍是生涯新高。

塔格維洛瓦。（資料照，美聯社）

希爾坦言，去年自己才剛從堪薩斯酋長轉戰海豚，對於新東家的戰術還未完全瞭若指掌，「我只是用盡全力在打球，完全仰賴我的運動能力。但今年會有所改變，這會是瘋狂的一年，不管是對我或是隊上其他外接手。」

海豚在休季簽下前紐約噴射機外接手貝里歐斯（Braxton Berrios），以及前亞利桑那紅雀外接手安德森（Robbie Chosen Anderson），加上超級新星瓦多（Jaylen Waddle），空戰武器的火力相當驚人。

不過希爾想挑戰2000碼，仍舊取決於四分衛塔格維洛瓦能否保持健康，上季他不斷遭遇腦震盪傷勢，整年僅出賽13場例行賽，即便如此，希爾仍抱有信心，「我身邊有著適合我的隊友，我擁有聯盟最準確的四分衛，以及聯盟最棒的總教練，擁有這三樣，我只需要保持好心態，打破紀錄不是問題。」

瓦多。（資料照，美聯社）

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