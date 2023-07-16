NBA》柯瑞超準！高球慈善名人賽秀一桿進洞神技

柯瑞。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA休賽季期間，金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）照樣展現神準實力，而且這次不是籃球場上招牌三分球，而是高爾夫的一桿進洞！

美國高爾夫世紀錦標賽的慈善名人賽，在內華達州斯德特萊恩埃奇伍德塔霍球場進行，熱愛高球的柯瑞再度應邀共襄盛舉，這位35歲超級射手展現橫跨不同運動領域的非凡能力，在152碼、3桿洞的第7洞上演神來一擊，只見他開球後小白球落在離旗桿約兩英呎處，彈起一次直接落入洞內。柯瑞締造賽史該洞首見一桿進洞，場邊圍觀球迷大聲歡呼下，他興奮地抛開球桿，張開雙臂沿著球道衝刺，這位明星後衛上果嶺後雀躍歡呼、拍打旗桿，小繞一圈慶賀，才彎腰伸手從洞中取球作為紀念。

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柯瑞受訪時表示，自大學時期就深深迷上高爾夫，如今生涯第二度一桿進洞，可來說意義重大，「我直到現在都還非常震驚，這真是令人難以置信。尤其距離比籃球場大多了，我跑了這麼遠，今天可能要開心地喘不過氣。」

https://www.nba.com/warriors/videos/stephen-curry-celebrates-after-hole-in-one-at-american-century-championship

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