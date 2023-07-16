晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞超準！高球慈善名人賽秀一桿進洞神技

2023/07/16 15:38

柯瑞。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA休賽季期間，金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）照樣展現神準實力，而且這次不是籃球場上招牌三分球，而是高爾夫的一桿進洞！

美國高爾夫世紀錦標賽的慈善名人賽，在內華達州斯德特萊恩埃奇伍德塔霍球場進行，熱愛高球的柯瑞再度應邀共襄盛舉，這位35歲超級射手展現橫跨不同運動領域的非凡能力，在152碼、3桿洞的第7洞上演神來一擊，只見他開球後小白球落在離旗桿約兩英呎處，彈起一次直接落入洞內。柯瑞締造賽史該洞首見一桿進洞，場邊圍觀球迷大聲歡呼下，他興奮地抛開球桿，張開雙臂沿著球道衝刺，這位明星後衛上果嶺後雀躍歡呼、拍打旗桿，小繞一圈慶賀，才彎腰伸手從洞中取球作為紀念。

柯瑞受訪時表示，自大學時期就深深迷上高爾夫，如今生涯第二度一桿進洞，可來說意義重大，「我直到現在都還非常震驚，這真是令人難以置信。尤其距離比籃球場大多了，我跑了這麼遠，今天可能要開心地喘不過氣。」

https://www.nba.com/warriors/videos/stephen-curry-celebrates-after-hole-in-one-at-american-century-championship

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。