中職Live》李凱威敲長打送回跑者 龍 4：2 兄弟

味全龍劉基鴻。（記者林正堃攝）

第五局：（中信兄弟 2：4 味全龍）

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5局上，岳政華三壘滾地球出局，江坤宇捕手高飛球出局，詹子賢中右外野落地安打，張志豪一壘滾地球出局。

第四局：（中信兄弟 2：4 味全龍）

4局下，林孝程右外野高飛球出局，蔣少宏三壘滾地球出局，張政禹右外野二壘打，李凱威左外野二壘打，二壘跑者回來得分，拿莫．伊漾界外飛球出局。

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4局上，高宇杰敲三壘滾地球被刺殺，陳文杰敲左外野飛球被接殺，張仁瑋敲投手前滾地球被刺殺，3出局。

第三局：（中信兄弟 2：3 味全龍）

3局下，劉基鴻敲游擊滾地球被刺殺，吉力吉撈．鞏冠敲左外野飛球遭接殺，張祐銘敲二壘滾地球被刺殺，3出局。

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3局上，詹子賢敲二壘後方飛球被接殺，張志豪敲一壘滾地球被刺殺，陳子豪敲二壘方向滾地球形成內野安打，岳東華敲右外野飛球被接殺，3出局。

第二局：（中信兄弟 2：3 味全龍）

2局下，張祐銘敲左外野二壘安打，林孝程短打點成投手前滾地球，兄弟投手鄭凱文傳三壘觸殺味全跑者張祐銘，打者林孝程上到一壘。輪到蔣少宏打擊時，林孝程盜上二壘。蔣少宏吞三振， 張政禹選到保送，味全攻占一、二壘。

李凱威擊出右外野一壘安打，帶有1分打點，味全追至2比2平手，並持續攻占一、三壘。拿莫．伊漾敲左外野二壘安打，帶有1分打點，味全以3比2超前。郭天信敲三壘界外飛球被接殺，3出局。

味全龍李凱威。（記者林正堃攝）

味全龍拿莫‧伊漾。（記者林正堃攝）

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2局上，陳文杰選到保送上壘，張仁瑋敲中外野飛球被接殺，1出局。岳政華敲二壘滾地球被刺殺，2出局，兄弟一壘跑者陳文杰上到二壘。江坤宇敲游擊滾地球被刺殺，3出局。

第一局：（中信兄弟 2：1 味全龍）

1局下，李凱威敲中外野一壘安打，拿莫．伊漾敲右外野飛球被接殺，1出局。郭天信敲游擊滾地球被刺殺，味全一壘跑者李凱威上到二壘，2出局。劉基鴻敲左外野二壘安打，帶有1分打點，味全追至1比2。吉力吉撈．鞏冠敲游擊滾地球被刺殺，3出局。

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1局上，岳政華敲右外野一壘安打，江坤宇敲左外野深遠飛球直擊全壘打，形成二壘安打，兄弟無人出局攻占二、三壘。詹子賢敲游擊滾地球出局，兄弟三壘跑者岳政華回本壘得分，兄弟以1比0領先。兄弟二壘跑者江坤宇上到三壘。

張志豪挨觸身球，兄弟攻占一、三壘，陳子豪敲右外野一壘安打，帶有1分打點，兄弟以2比0領先。岳東華敲三壘界外飛球被接殺，2出局。高宇杰敲一壘界外飛球被接殺，3出局。

中信兄弟先發投手鄭凱文。（記者林正堃攝）

味全龍先發投手錡龍。（記者林正堃攝）

中信兄弟陳子豪。（記者林正堃攝）

賽前：

中信兄弟先發打序：

第1棒 岳政華 中外野手

第2棒 江坤宇 游擊手

第3棒 詹子賢 左外野手

第4棒 張志豪 一壘手

第5棒 陳子豪 指定打擊

第6棒 岳東華 二壘手

第7棒 高宇杰 捕手

第8棒 陳文杰 右外野手

第9棒 張仁瑋 三壘手

先發投手：鄭凱文

味全龍先發打序：

第1棒 李凱威 二壘手

第2棒 拿莫．伊漾 一壘手

第3棒 郭天信 中外野手

第4棒 劉基鴻 三壘手

第5棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第6棒 張祐銘 右外野手

第7棒 林孝程 左外野手

第8棒 蔣少宏 捕手

第9棒 張政禹 游擊手

先發投手：錡龍

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