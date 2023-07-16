MLB》內野飛球竟成要命漏接 大都會新人：目光才離開球1秒...

Brett Baty makes blooper reels forever on a Max Muncy infield pop. Insurance. pic.twitter.com/Nqcw0S2bbS — Chad Moriyama （@ChadMoriyama） July 16, 2023

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在主場和道奇之戰，第9局大都會三壘手貝提（Brett Baty）要接一顆內野高飛球，卻發生要命守備失誤，讓道奇單局多添3分，大都會終場以1比5輸球。大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）表示，這顆內野高飛球沒有看起來那麼好接。

道奇隊此戰9局上1出局攻占二、三壘，馬恩西（Max Muncy）敲三壘上空的內野飛球，大都會23歲新人貝提準備要接球，但他沒有掌握好這顆飛球的落點，最後再用飛撲也無法接到球，讓道奇多添1分，現場大都會球迷則是對貝提噓聲伺候。道奇該局多拿3分的保險分，最後贏得比賽。

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大都會三壘手貝提發生要命漏接失誤。（今日美國）

貝提賽後坦言，當時他試圖要讓對方三壘跑者不要離開壘包太遠，「我以為自己會在界外區接到球，然後我把目光離開球約一秒鐘，這球有點突然旋轉，但這不是藉口，那球需要接到。」

修瓦特則是認為，「這球沒有看起來那麼簡單接，一開始在界外區，然後最後飄到你看到的落點。」

大都會日籍球星千賀滉大此戰主投6局賞9次三振，失掉1分無關勝敗。大都會輸球後，吞下4連敗，目前戰績42勝50敗暫居國家聯盟，和季後賽漸行漸遠。大都會明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）說，「非常失望，這是肯定的，我們在這場比賽有一些機會，特別是在比賽後段。」

Brett Baty, Uh Oh （3D tracking）



To be fair, I don't know what the heck was going on with that ball pic.twitter.com/H5owOa6J8Q — David Adler （@_dadler） July 16, 2023

大都會三壘手貝提發生要命漏接失誤。（法新社）

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