MLB》內野飛球竟成要命漏接 大都會新人：目光才離開球1秒...

〔體育中心/綜合報導〕大都會今天在主場和道奇之戰,第9局大都會三壘手貝提(Brett Baty)要接一顆內野高飛球,卻發生要命守備失誤,讓道奇單局多添3分,大都會終場以1比5輸球。大都會總教練修瓦特(Buck Showalter)表示,這顆內野高飛球沒有看起來那麼好接。

道奇隊此戰9局上1出局攻占二、三壘,馬恩西(Max Muncy)敲三壘上空的內野飛球,大都會23歲新人貝提準備要接球,但他沒有掌握好這顆飛球的落點,最後再用飛撲也無法接到球,讓道奇多添1分,現場大都會球迷則是對貝提噓聲伺候。道奇該局多拿3分的保險分,最後贏得比賽。

大都會三壘手貝提發生要命漏接失誤。(今日美國)

貝提賽後坦言,當時他試圖要讓對方三壘跑者不要離開壘包太遠,「我以為自己會在界外區接到球,然後我把目光離開球約一秒鐘,這球有點突然旋轉,但這不是藉口,那球需要接到。」

修瓦特則是認為,「這球沒有看起來那麼簡單接,一開始在界外區,然後最後飄到你看到的落點。」

大都會日籍球星千賀滉大此戰主投6局賞9次三振,失掉1分無關勝敗。大都會輸球後,吞下4連敗,目前戰績42勝50敗暫居國家聯盟,和季後賽漸行漸遠。大都會明星一壘手阿隆索(Pete Alonso)說,「非常失望,這是肯定的,我們在這場比賽有一些機會,特別是在比賽後段。」

