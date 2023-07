MLB》超穩守護神卻慘遭大谷砲轟 太空人主帥：很難接受但確實發生了...

大谷翔平9局下砲轟太空人守護神普雷斯利,以33轟穩居大聯盟全壘打王。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天砲轟太空人終結者普雷斯利(Ryan Pressly),9局下轟出驚天陽春彈,本季第33轟點燃球隊反攻氣焰,球隊也上演神奇逆轉勝,終場以13:12贏球。這是太空人守護神自6月16日之後首度被敲出全壘打,太空人總教練貝克(Dusty Baker)受訪時坦言,誰都不喜歡被敲出安打。

大谷翔平今天對戰太空人,前4打數都繳出白卷,還苦吞3次三振,9局下面對太空人終結者普雷斯利,在1好1壞之下,瞄準偏高的89.2英哩的滑球,扛出擊球初速103.5英里、飛行距離404英呎的中外野陽春彈,幫助天使追到10:12,同時也為了天使逆轉勝拉開序幕。

普雷斯利自6月16日被敲全壘打之後,已經連續11場出賽沒有被敲出安打,也沒有自責分,未料他今天表現失常,除了一上來就被大谷翔平敲出全壘打外,單局挨5安失3分,有2分自責分,苦吞本季第4場救援失敗。

對此,太空人總教練貝克表示,「總有一天會被對手敲出安打,沒有人會喜歡這樣,普雷斯利一定也是如此,這就是比賽的一部分,雖然很難接受,但它確實發生了。」

Shohei Ohtani hits his 33rd home run of the season!



Before the homer, Ryan Pressly hadn't given up a hit since June 15th pic.twitter.com/nCyLHv7cb9