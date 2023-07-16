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MLB》超穩守護神卻慘遭大谷砲轟 太空人主帥：很難接受但確實發生了...

2023/07/16 18:13

大谷翔平9局下砲轟太空人守護神普雷斯利，以33轟穩居大聯盟全壘打王。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天砲轟太空人終結者普雷斯利（Ryan Pressly），9局下轟出驚天陽春彈，本季第33轟點燃球隊反攻氣焰，球隊也上演神奇逆轉勝，終場以13：12贏球。這是太空人守護神自6月16日之後首度被敲出全壘打，太空人總教練貝克（Dusty Baker）受訪時坦言，誰都不喜歡被敲出安打。

大谷翔平今天對戰太空人，前4打數都繳出白卷，還苦吞3次三振，9局下面對太空人終結者普雷斯利，在1好1壞之下，瞄準偏高的89.2英哩的滑球，扛出擊球初速103.5英里、飛行距離404英呎的中外野陽春彈，幫助天使追到10：12，同時也為了天使逆轉勝拉開序幕。

普雷斯利自6月16日被敲全壘打之後，已經連續11場出賽沒有被敲出安打，也沒有自責分，未料他今天表現失常，除了一上來就被大谷翔平敲出全壘打外，單局挨5安失3分，有2分自責分，苦吞本季第4場救援失敗。

對此，太空人總教練貝克表示，「總有一天會被對手敲出安打，沒有人會喜歡這樣，普雷斯利一定也是如此，這就是比賽的一部分，雖然很難接受，但它確實發生了。」

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